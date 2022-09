Un homme de 35 ans du district de Salem dans le Tamil Nadu a créé un record en conduisant sa voiture en marche arrière sur 16 kilomètres en 29 minutes. Chandramouli, 35 ans, est le fils de Bhupathi, un tisserand originaire de la municipalité de Jalagandapuram du district de Salem, qui fait partie de la circonscription de l’Assemblée d’Edappadi. Chandramouli, passionné de conduite depuis toujours, tentait un nouvel exploit en mettant fortement l’accent sur la sécurité routière.

Dans ce cas, lors de l’événement qui a eu lieu la semaine dernière à Edappadi Bypass, il a fait reculer sa voiture sur une distance de 16 kilomètres et 140 mètres en 29 minutes et 10 secondes en présence de l’avocat arbitre autorisé Kumar.

En dépassant le précédent record établi par Tesson Thomas, 22 ans, de Pathanamthitta du Kerala, qui a parcouru 14,2 km en marche arrière dans une voiture en 30 minutes, Chandramouli a établi un nouveau record. Beaucoup, y compris des partis politiques, ont félicité et félicité l’homme de 35 ans pour avoir réalisé une nouvelle réalisation.

Dans une déclaration aux médias, Chandramouli a déclaré que le but de cet événement était de souligner l’importance de la sécurité routière et que les jeunes ne devraient pas participer à des activités d’aventure impliquant des deux-roues et des voitures sur la voie publique. Il a également conseillé à tous ceux qui participent à de tels événements de prendre toutes les mesures de sécurité.

Selon le Guinness World Book of Records, un duo – Brian ‘Cub’ Keene et James ‘Wilbur’ Wright des États-Unis – a conduit leur Chevrolet Blazer sur 14 534 km en sens inverse, en 37 jours entre le 1er août et le 6 septembre 1984. Ils sont passés à travers 15 États américains et certaines parties du Canada, selon les registres.

