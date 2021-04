Le soleil s’est abattu sur le pub Old Chequers alors que la quatrième pinte de ma journée de travail glissait facilement.

Une paire de canards colverts passait sur le ruisseau Lyme, des pigeons ramiers roucoulaient et la bière en fût des Batemans avait le goût d’anges dansant sur ma langue.

Premier quencher … un super sup à The Vine pour la première pinte à 11h Crédit: The Sun

Bon travail si tu peux l’obtenir. Pas du journalisme – le déjeuner liquide de Fleet Street était en grande partie sorti avec du métal chaud – mais un agent de projet du patrimoine visitant les pubs de Linc-olnshire.

Le Sun cette semaine a révélé le nouveau rôle, qui paie 28 000 £ par an.

Le conseil du comté du Lincolnshire insiste: «Cela est nécessaire de toute urgence pour sensibiliser à la menace de fermetures de pubs et aider le secteur de l’hôtellerie à se remettre de la pandémie.»

En d’autres termes, ils veulent payer quelqu’un pour visiter les pubs – alors j’ai jeté mon CV trempé dans l’arène.

Ma chance était dans – le manager Ian George, 36 ans, a accepté de me donner une journée d’essai.

De bas en haut … 13h30 et la pinte numéro 4 est un numéro de verre chez The Old Checkers Crédit: The Sun

Ian m’a informé à l’hôtel The Vine bien aménagé à Skegness et j’ai accueilli ma première pinte de la journée.

Sirotant une pinte de 4 £ de bière Batemans dans leur vaste café en plein air, Ian m’a dit: «L’idée est de rechercher et de préserver les pubs historiques du Lincolnshire.

«Les gens apprennent la valeur des pubs pour la société après la pandémie qui les a empêchés de les visiter.»

La greffe de la dure journée

Ian m’a remis une liste de quatre pubs historiques, dont le Vine, et m’a invité à en chercher six autres.

Le prochain arrêt était l’art déco 1930 The Ship Inn et Atlantic Bar and Diner à Skegness – ou Skeg Vegas comme certains le savent affectueusement.

Il y a quatre ans, Skegness était regroupé avec la Syrie en proie à la terreur, la Somalie déchirée par la guerre et l’État nucléaire voyou de la Corée du Nord dans le top dix des pires destinations de vacances par le site de voyage Destination Tips.

Pinte de non-retour car 15h15 apporte le blues de l’alcool pour la pinte numéro 7 Crédit: The Sun

Les gens de quatre millions et demi d’ions qui affluent là-bas une année ordinaire savent que c’est un pavot ricanant.

Skeggy – une destination préférée pour les vacances de 9,50 £ de The Sun – est le berceau de Butlin’s.

L’écrivain de voyage Bill Bryson l’a décrite comme «la plus traditionnelle de toutes les stations balnéaires anglaises que j’aie rencontrées».

Au Ship Inn classé au grade II, la titulaire de la licence Ellie Turner, 40 ans, dit que Skeggy rebondit de Covid.

Alors que je sirote une pinte de 3,40 £ de John Smith, elle me dit: «Tous nos habitants sont revenus.»

Queezy le fait à 16h15 alors que le numéro 9 de la pinte voit Oliver se sentir vert autour des branchies Crédit: The Sun

Ensuite, nous sommes allés à l’agréable hôtel Lumley de l’époque victorienne, près de la gare de Skeggy, qui dispose d’un café en plein air rempli de clients pour le déjeuner.

Guvnor Stuart MacDonald, 48 ans, me sert une pinte de 4 £ de Carling. Je suis tombé d’une lueur induite par l’alcool chaud et soutenu (Vous voulez dire «ressentez une chaleur contente», Oliver – NDLR).

Après avoir eu le nez sur la meule toute la matinée, il était temps de déjeuner. Alors à The Old Checkers, dans le charmant village de Croft.

Le boozer en briques rouges, situé au milieu de champs de maïs vallonnés, serait le plus ancien pub du comté.

Je sup mon £ 3.60 pinte de Batemans pendant que le petit ruisseau coule doucement à travers les prairies verdoyantes.

Sloshes … presque à l’heure et la pinte numéro 10 au White Hart Crédit: The Sun

Il y a probablement Know where else (Tu es sûr que tu es à la hauteur de ce travail, Oliver?) Dans le monde, je préfère être maintenant. Après une délicieuse quiche à 8,95 £ avec des légumes (reçus? – NDLR), il était temps de se remettre au travail.

J’ai été conduit à Wainfleet, un village pittoresque (c’est un ancien bourg, Oliver) pour goûter aux délices de The Angel Inn et The Woolpack.

Toni Bradford, 34 ans, qui l’a repris en octobre, déclare: «Nous avons amélioré le pub et nous revenons mieux que jamais.» En sirotant un Morretti à 3,80 £ (c’est Moretti, vas-y, mon fils), j’oublie lentement toutes les instructions d’Ian pour rechercher des curiosités architecturales.

Chez The Woolpack – un relais de poste du 18ème siècle – mes Batemans à 3,30 £ ont toujours le goût du miel, mais j’ai du mal à le faire tomber.

Le propriétaire Mike Bradberry, 54 ans, a révélé: «Nous avons traversé l’année écoulée avec beaucoup d’aide de la brasserie. Le fait de ne pas avoir à payer les tarifs professionnels a beaucoup aidé. »

Ensuite, c’est une belle pinte de Guinness à 3,80 £ dans Ye Old Red Lion à Burgh le Marsh alors qu’un clip de cheval passe.

La pinte est peut-être belle, mais je cherche un pot de pinte pour décanter une partie de la greffe de la dure journée, qui commence à faire des ravages.

Au Bell Hotel à proximité, dont la propriétaire Leanne Nash, 38 ans, insiste sur le fait qu’il n’a pas un mais deux fantômes.

«Une que nous appelons Mary», dit-elle en me servant une pinte de 2,50 £ de Carling. «Elle joue avec la machine à cartes.»

Un jet de pierre se trouve le pub The Guest House où j’ai un Moretti à 4,20 £.

Je me traîne et grimpe la colline jusqu’au White Hart, mon dixième pub, pour 3,30 £ Carling.

Qu’est-ce que le propriétaire Fred Kennell pense de mon nouveau travail charmant, je demande de manière incohérente.

Il se demande si le conseil ne pourrait pas utiliser Google pour rechercher des pubs à la place.

Ancienne affiche avec message emblématique Skegness is So Bracing Crédit: Alamy

Je lui assure que ce ne serait pas si amusant.

Il est enfin temps de tomber après un quart de travail ardu.

Ce que je disais? . . . Je t’aime @% * $ ing, mon pote. . .