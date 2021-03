Parler à LADbible , il a révélé avoir subi sa première chirurgie esthétique de remplissage des lèvres à l’âge de 19 ans. Après avoir adoré le résultat, il «est revenu comme un mois plus tard et a continué depuis. À l’âge de 20 ans, il a commencé à «se faire remplir les joues, la mâchoire et le dessous des yeux, mais j’ai perdu le compte de combien», mais il savait qu’il voulait un travail du nez et un lifting des lèvres.

Un jeune de 24 ans de Manchester, qui a dépensé 30000 £ pour ressembler à un filtre Instagram, se dit trollé pour son apparence et comparé au Mask of The Purge. Levi Jed Murphy a subi une chirurgie plastique pour avoir des produits de comblement dans les lèvres, le menton, la mâchoire et sous les yeux, ainsi qu’un lifting des lèvres, un lifting des tempes, un lifting des yeux de chat, un travail du nez et un redressement des dents.

