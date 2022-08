Un homme du Rajasthan se fait passer pour l’officier IAS Tina Dabi sur WhatsApp et demande des cartes-cadeaux Amazon

Un jeune de Dungarpur, au Rajasthan, a été arrêté pour avoir prétendument tenté de se faire passer pour l’officier de l’IAS Tina Dabi afin de duper les gens sur WhatsApp. L’affaire a attiré l’attention du public après que la secrétaire de l’Urban Improvement Trust (service administratif du Rajasthan), Sunita Choudhary, ait reçu un message demandant une carte-cadeau Amazon au nom de Dabi, rapporte India Today.

Le jeune a enregistré un numéro sur WhatsApp et a défini la photo de Dabi comme image d’affichage. Son modus operandi consistait à envoyer des SMS à des personnes sans méfiance et à demander des cartes-cadeaux Amazon de différents montants. Habituellement, personne ne soupçonnerait qu’il était un imitateur à cause de son anglais impeccable.

L’affaire a atteint son paroxysme lorsqu’il a envoyé un message à la secrétaire de l’UIT (RAS) Sunita Choudhary lundi soir, demandant des cartes-cadeaux Amazon. Au départ, Choudhary a également été séduit, grâce à son anglais impeccable. Elle pensait que c’était le vrai Dabi. «Je pensais qu’elle avait du travail. Cependant, le fraudeur m’a demandé des cartes-cadeaux Amazon dans les messages. Mais je n’utilise pas Amazon », a déclaré India Today en la citant.

Cependant, elle a pensé à appeler Dabi pour confirmer. Le vrai Dabi, bien sûr, a été choqué d’entendre ce qui se passait. Dabi se trouve également être le collecteur du district de Jaisalmer, et en entendant parler des tentatives de tricherie, elle a immédiatement informé le SP.

Le Jaisalmer SP et une cyber-équipe ont retracé le numéro de l’imitateur jusqu’au district de Dungarpur. Il a informé le Dungarpur SP et c’est ainsi que le jeune a été arrêté. Il est actuellement interrogé.

À la lumière de cette affaire, Dabi a exhorté les gens à faire preuve de prudence lorsqu’ils reçoivent des messages de numéros inconnus. Elle a également précisé qu’elle n’avait qu’un seul numéro de contact officiel.

Tina Dabi est diplômée du Lady Shri Ram College et a réussi l’examen de la fonction publique de 2015 lors de sa première tentative. Elle avait alors 22 ans.

Dans une interview en 2015, Dabi a déclaré qu’elle voulait être un modèle pour les filles qui souhaitent passer l’examen UPSC lors de leur première tentative. “Je m’attendais à être sur la liste parce que mes examens se sont bien passés, mais numéro 1 – c’est quelque chose que j’appellerais le rêve”, a-t-elle déclaré.

