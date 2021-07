Un homme du Rajasthan dort 300 jours par an, surnommé Kumbhakarna dans la vraie vie

Un homme de 42 ans du district de Nagaur, dans l’ouest du Rajasthan, a été surnommé le vrai Kumbhakarna, le personnage mythologique de l’épopée du Ramayana connu pour dormir pendant six mois sans être dérangé. Ce nom a été donné par les villageois du village de Bhadwa à Purkharam car il dort 300 jours par an car il souffre d’un trouble du sommeil rare connu sous le nom d’Axis Hypersomnia. Alors que la plupart des gens dorment généralement six à huit heures par jour ou peut-être neuf heures, Purkharam dort pendant 20 à 25 jours d’affilée une fois qu’il fait une sieste.

Selon des études, l’hypersomnie de l’axe est due à une fluctuation de la protéine du cerveau connue sous le nom de TNF-alpha.

Purkharam a été diagnostiqué pour la première fois avec le syndrome rare il y a environ 23 ans, et depuis lors, la maladie a affecté son bien-être et son mode de vie. Une fois qu’il s’assoupit, il devient difficile pour lui de se réveiller et sa famille effectue donc des tâches quotidiennes pour lui, comme le nourrir et lui donner un bain pendant qu’il dort. En raison de sa maladie, il est capable de faire fonctionner sa petite épicerie dans le village seulement cinq jours par mois. Et il pourrait même s’endormir pendant qu’il est au travail.

Pendant les premiers jours de la maladie, Purkharam dormait 15 heures par jour. Inquiète à ce sujet, sa famille a demandé de l’aide médicale, mais sa maladie n’a pas pu être guérie. En 2015, son état s’est aggravé et sa période de sommeil a augmenté de plusieurs heures et plus tard de plusieurs jours.

Selon Purkharam, malgré la prise de médicaments et un sommeil excessif, il reste fatigué la plupart du temps et sa productivité est presque nulle. Ses autres symptômes incluent des maux de tête sévères.

Pendant ce temps, la femme de Purkharam Lichmi Devi et sa mère Kanvari Devi vivent dans l’espoir qu’il se rétablira bientôt et commencera à vivre une vie normale comme avant.

