Un homme du Pendjab qui n’est jamais allé au gymnase crée le record du monde Guinness pour la plupart des pompes avec des applaudissements

Kuwar Amritbir Singh, un passionné de fitness du district de Gurdaspur au Pendjab, qui n’est apparemment jamais allé dans une salle de sport, a atteint le Guinness World Records pour avoir exécuté le plus de pompes en une minute.

Sa réalisation remarquable en a étonné plus d’un alors qu’il effectuait 45 pompes en soixante secondes tout en adoptant un régime d’entraînement difficile pour atteindre son record. Le jeune homme de 20 ans a exécuté des pompes avec les doigts et des applaudissements après chaque plongeon, ce qui a rendu sa tâche encore plus difficile.

Dans une interview avec Times Now, Kuwar a expliqué sa préparation pour le défi. Il a mis en quatre heures de pratique chaque jour pendant 21 jours pour accomplir l’exploit. Au quotidien, il commence sa journée à 4 heures du matin et s’entraîne pendant deux heures le matin puis s’entraîne pendant deux heures le soir.

Kuwar pense qu’une salle de sport ou des équipements sophistiqués ne sont pas indispensables pour être un athlète de fitness performant. Il a fabriqué son équipement d’entraînement nécessaire à partir de briques, de bouteilles vides, de ciment, de tiges de fer et d’autres matériaux. La sensation de remise en forme a également mentionné que son régime alimentaire était composé d’aliments simples et qu’il ne consommait aucun supplément de protéines.

« Je n’utilise pas de suppléments de protéines. Je ne mange que ce qui est cuisiné à la maison. Le caillé, le lait, le beurre et le ghee sont constants dans mon alimentation », a déclaré Kuwar.

Le jeune, originaire du village d’Umarwala à Batala, a entrepris son parcours de remise en forme à l’âge de 16 ans. Kuwar a gravé son nom dans le World Records India après avoir effectué 118 pompes Knuckle en une minute. Il détient également le titre du Livre des records de l’Inde pour être devenu le plus jeune individu à effectuer 35 pompes en 30 secondes.

Étudiant en dernière année de licence en éducation physique à l’Université Gurunanak Dev, Kuwar est également un influenceur des médias sociaux. Le jeune aspirant compte plus de 1 lakh d’abonnés sur sa poignée Instagram, où il publie constamment des vidéos de fitness et d’entraînement pour ses fans.

Kuwar a pour mission d’inspirer plus de jeunes vers la forme physique et il a prouvé que tout ce dont on a besoin pour rester en forme et en bonne santé est un dévouement et une détermination absolus plutôt qu’une salle de sport ou tout autre équipement de musculation sophistiqué.

