Deux voleurs sont partis avec une voiture au Pendjab alors que la femme du propriétaire de la voiture était toujours à l’intérieur du véhicule. L’incident choquant a été rapporté à Dera Bassi, au Pendjab, où le couple était allé déposer les frais de scolarité de leurs enfants.

L’homme, Rajeev Chand, était allé à l’école Sukhmani et avait laissé les clés dans la voiture où sa femme était restée pour l’attendre. Le couple est originaire du village de Dhandrala, au Pendjab.

Peu de temps après que Chand soit entré dans l’école, deux voleurs non masqués ont fait irruption dans la voiture. L’un des deux était assis sur le siège du conducteur, tandis que l’autre couvrait la bouche de Ritu pour l’empêcher de sonner l’alarme. Selon rapports, les voleurs ont continué à rouler pendant au moins cinq kilomètres en direction de la route nationale avant de larguer Ritu près de l’Ambala Toll Plaza après avoir fait demi-tour. Ils se dirigèrent ensuite vers Dera Bassi.

La voiture n’a pas encore été tracée. Cependant, la police a déclaré qu’une enquête avait été ouverte dans l’affaire contre des accusés « non identifiés ». Satinder Singh, qui est le responsable de la station de Dera Bassi a déclaré: «Nous avons lancé une enquête après avoir enregistré une affaire contre l’accusé non identifié. « Nous vérifions les images de vidéosurveillance de la place de péage et nous espérons arrêter bientôt les voleurs », a déclaré SHO Satinder Singh dans des reportages.