Un homme du Pendjab de 88 ans remporte la loterie Rs 5 Crore après avoir acheté des billets pendant 40 ans

Un homme de 88 ans a eu de la chance et a gagné Rs 5 crore après avoir acheté des billets de loterie pendant plus de 35 ans. Originaire de Derabassi du Pendjab, Mahant Dwarka Dass a remporté la loterie tampon Lohri Makar Sakranti. Il avait émigré du Pakistan, avec sa famille en 1947. En s’adressant à l’agence de presse ANI, Mahant a déclaré : « Je me sens heureux. J’achète des loteries depuis 35 à 40 ans. Je distribuerai le montant du gain entre mes deux fils et à ma Dera.” Le fils de Mahant, Narender Kumar Sharma, a déclaré que son père avait donné de l’argent à son petit-fils pour acheter le billet de loterie et qu’il avait gagné. “Nous sommes tous très heureux”, a-t-il déclaré.

Mahant s’occupe d’une dera locale et a déclaré qu’il donnerait la moitié de l’argent à la dera. “Je distribuerai le montant du gain entre mes deux fils et à ma ‘Dera'”, a déclaré Mahant Dwarka Dass.

Cependant, il y a un rebondissement dans l’histoire. Mahant ne recevra pas le montant total de la loterie car le prix sera soumis à la déduction fiscale. Selon le directeur adjoint de la loterie, il y aura une déduction fiscale de 30% sur Rs 5 crore.

«Les résultats de la loterie pare-chocs 2023 de l’État du Pendjab Lohri Makar Sankranti ont été annoncés le 16 janvier. Il (Dwarka Dass) a remporté le premier prix de Rs 5 Cr. Après avoir terminé la procédure prescrite, le montant lui sera remis après déduction de la taxe de 30 % », a déclaré à l’ANI Karam Singh, directeur adjoint de la loterie.

Un homme de 88 ans remporte la loterie Rs 5 crore à Derabassi au Pendjab Je me sens heureux. J’achète des loteries depuis 35 à 40 ans. Je distribuerai le montant du gain entre mes deux fils et à ma ‘Dera’ : Mahant Dwarka Dass, gagnante de la loterie (19.01) pic.twitter.com/D36zgCbWrR — ANI (@ANI) 20 janvier 2023

Pendant ce temps, plus tôt, une enya Sloan, une Américaine, a subi un choc massif – un choc agréable – après avoir remporté deux loteries en un mois.

La femme de 40 ans a remporté sa première loterie à hauteur de Rs 8 crore. Quelques semaines plus tard, elle a remporté Rs 16 crore dans une autre loterie. Après ses victoires massives, les gens ont commencé à l’appeler la femme la plus chanceuse du monde. Salon était surpris et heureux à la fois. Mais elle ne savait pas que d’autres surprises l’attendaient. Pour le premier billet de loterie, le Kenya n’a investi que Rs 800. Après avoir gagné à la loterie, elle a partagé qu’elle n’avait jamais pensé à gagner de toute sa vie. Elle en a acheté un de nouveau et elle a encore eu de la chance.

