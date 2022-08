Un homme du Nouveau-Mexique accusé de soutenir le groupe État islamique

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Un homme du Nouveau-Mexique a été arrêté et accusé d’avoir tenté de fournir un soutien matériel au groupe État islamique et d’avoir fermé une plate-forme en ligne qui aurait pu lier deux autres hommes à des accusations similaires.

Herman Leyvoune Wilson, 45 ans, d’Albuquerque, a été arrêté vendredi et restera en détention dans l’attente d’une mise en accusation prévue mardi devant un tribunal fédéral, a annoncé le bureau du procureur américain au Nouveau-Mexique. Le défenseur public fédéral nouvellement nommé de Wilson n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires sur les accusations.

Le communiqué du bureau du procureur américain indique que Wilson, également connu sous le nom de Bilal Mu’Min Abdullah, a été inculpé plus tôt dans la semaine par un grand jury fédéral pour les accusations liées au groupe État islamique, une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis.

Les procureurs fédéraux pensent que Wilson tentait d’établir un “centre de l’État islamique” au Nouveau-Mexique qui enseignerait l’idéologie du groupe État islamique, fournirait une formation aux arts martiaux et servirait de refuge aux personnes se préparant à se battre pour le groupe aux États-Unis et à l’étranger.

Deux hommes arrêtés en septembre 2020 pour avoir apporté un soutien matériel au groupe État islamique ont témoigné que Wilson les avait radicalisés à l’idéologie du groupe. Les procureurs disent qu’après, Wilson aurait fermé une plate-forme en ligne qui aurait pu lier les hommes à son groupe.

Kristopher Matthews et Jaylin Molina ont été arrêtés pour avoir fourni un soutien matériel au groupe État islamique et ont ensuite plaidé coupables à cette accusation dans le district ouest du Texas. Les procureurs les ont accusés d’avoir comploté pour bombarder ou tirer sur des sites tels que la Maison Blanche et la Trump Tower à New York.

Les hommes ont ensuite été condamnés par un tribunal américain au Texas. Matthews, 36 ans, de Caroline du Sud, a récemment été condamné à 20 ans de prison, et Molina, 24 ans, de Cost, Texas, à 18 ans.

The Associated Press