Un homme du nom de James Bond emprisonné pour avoir menacé de « tirer sur des flics dans les dents » pendant un siège armé de six heures

Un HOMME appelé James Bond a menacé de « tirer des flics dans les dents » pendant une impasse de six heures après avoir lancé une diatribe grossière contre des voisins qui se sont plaints qu’il diffusait de la musique forte.

L’homme de 55 ans – qui partage son nom avec 007 – a été emprisonné pendant plus de deux ans après que son accès d’ivresse ait provoqué « la peur et la terreur dans les rues » de Manchester.

James Bond a été emprisonné pendant 27 mois après avoir menacé de tirer sur ses voisins et ses flics Crédit : Police du Grand Manchester

Après avoir avalé une bouteille de vodka, Bond – qui n’avait pas pris ses médicaments antipsychotiques – a commencé à jouer de la musique à un volume élevé avant de frapper le mur attenant à la propriété de son voisin le 7 février.

À 20h20, la police avait été appelée et il a été vu en train de vomir et de tomber dans son jardin de devant à New Moston, rapporte le Manchester Evening News.

Après que les flics ont quitté les lieux d’Annesley Road, Bond a déclenché une tirade d’abus contre ses voisins, les laissant « intimidés » et « nerveux », a déclaré la procureure Lucy Wright.

« Tu vas te faire cuir, » cria-t-il.

« Vous allez tous l’avoir. Je vais vous tirer dessus. »

La police a de nouveau été appelée à 5h10 du matin – mais lorsque les agents ont frappé à la porte, Bond est apparu dans une fenêtre à l’étage avec un pistolet BB orange.

Il a ensuite lancé une attaque verbale contre les flics, leur disant qu’il leur « tirerait dans les dents » alors qu’il agitait l’arme, ajoutant: « F *** hors de mon jardin. »

Les officiers se sont retirés et ont appelé des renforts, avec des flics armés puis dans une impasse de six heures avec Bond avant qu’il ne se rende finalement vers 11 heures du matin.

Une audience à Minshull Street Crown Court a appris comment il avait du mal à faire face à la perte soudaine de son père à Covid quelques semaines seulement avant l’incident.

Cela a duré des heures et ce n’est qu’après plusieurs heures de négociation que vous vous êtes rendu. Cela a suscité la peur et la terreur dans les rues. Juge Sophie McKone

Bond, qui a 18 condamnations antérieures pour 28 infractions, a également perdu son fils en 2017, a déclaré le tribunal.

Iain Johnstone, en défense, a déclaré que Bond n’avait pas pris ses médicaments antipsychotiques prescrits, ajoutant que son client risquait de perdre sa mère, qui était hospitalisée avec le virus, cette nuit-là. Elle est décédée depuis.

« C’est un gentleman qui a réussi malgré les difficultés qu’il a rencontrées », a déclaré M. Johnstone.

« Il a immédiatement donné l’indication d’un plaidoyer de culpabilité et cela semble être un incident ponctuel.

« En réalité, (ce cas) est un homme de 55 ans, ivre dans sa propre maison, avec des problèmes de santé mentale. Ce n’est pas le genre de situation qui représente un trouble grave.

« Le service de probation est d’avis que le risque de récidive est bon et le bilan de surveillance est bon. »

Mais en prononçant sa peine, la juge Sophie McKone a déclaré que les actions de Bond étaient une « expérience très effrayante » pour toutes les personnes impliquées.

« Être confronté à une arme à feu a dû être une expérience très effrayante pour eux », a-t-elle déclaré.

« Vous avez continué à être agressif et à crier sur les gens pendant des heures.

« Cela a duré des heures et ce n’est qu’après plusieurs heures de négociation que vous vous êtes rendu.

« Cela a conduit à la peur et à la terreur dans les rues. »

James Bond, d’Annesley Road, a plaidé coupable de possession d’une arme à feu dans l’intention de faire craindre la violence ; et en utilisant des mots/comportements menaçants.

Il a été emprisonné pendant 27 mois.