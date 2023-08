Un homme du NJ qui n’aime pas les tacos se bat contre Taco Bell pour conserver la marque « Taco Tuesday »

Comme ça arrive5:29Un homme du NJ qui n’aime pas les tacos affronte Taco Bell dans la bataille du « Taco Tuesday »

Gregory Gregory, un propriétaire de restaurant du New Jersey qui n’aime pas particulièrement les tacos, est le dernier résistant à l’offre légale du géant de la restauration rapide Taco Bell de « libérer » la marque Taco Tuesday.

Gregory est propriétaire du Gregory’s Restaurant & Bar, qui propose des tacos sous la bannière Taco Tuesday depuis 1979, et détient la marque de commerce de l’expression dans le New Jersey depuis 1982.

Et il n’est pas prêt de l’abandonner sans se battre.

« Je ne m’inquiète pas pour Taco Bell qui l’utilise. Je m’inquiète pour le gars d’à côté qui l’utilise, le bar en bas de la rue qui l’utilise », a déclaré Gregory. Comme ça arrive l’hôte invité Katie Simpson.

« J’ai un dossier plein de lettres de cesser et de s’abstenir que j’ai envoyées à d’autres bars et restaurants essayant de voler notre tonnerre. Nous avons trouvé cela. Nous payons nos frais. Nous sommes passés par le processus de marque. Nous devrions continuer à avoir il. »

Le dernier homme debout

En mai, Taco Bell a déposé une requête auprès de l’Office américain des brevets et des marques en mai pour demander l’annulation de la marque Taco Tuesday à l’échelle nationale.

La chaîne de restauration rapide, qui compte plus de 7 200 établissements dans le monde et fait partie de la plus grande société de restauration rapide Yum Brands, a décrit cela comme une mission de « libérer l’expression pour les restaurants à l’échelle nationale ».

Dans son dépôt de brevet, les avocats de Taco Bell ont fait valoir que priver les gens de l’utilisation gratuite de « Taco Tuesday » reviendrait à les priver « du soleil lui-même ».

Il même a présenté LeBron James dans des publicités télévisées sur la campagne . Un Communiqué de presse Taco Bell décrit James comme « une icône mondiale et un passionné de longue date du ‘Taco Tuesday' ».

Gregory dit qu’il envisage de transmettre son restaurant à son petit-fils un jour. (Bar Grégory/Facebook)

La principale cible de Taco Bell dans cette campagne était Taco John’s, une chaîne basée au Wyoming qui possède environ 370 emplacements dans 23 États.

Taco John’s détenait la marque dans les 49 États restants du pays depuis 1989 et avait une longue histoire d’envoi d’ordres de cesser et de s’abstenir à tout restaurant américain qui utilisait l’expression – à l’exception, bien sûr, du Gregory’s Restaurant & Bar.

Néanmoins, le mois dernier, la société a cédé et a renoncé à ses marques.

« Nous avons toujours été fiers d’être la maison de Taco Tuesday, mais payer des millions de dollars à des avocats pour défendre notre marque ne semble tout simplement pas être la bonne chose à faire », a déclaré le PDG Jim Creel dans un communiqué à l’époque.

L’avocat des marques de Seattle, Michael Atkins, a déclaré à l’Associated Press que c’était une sage décision.

« C’était idiot pour eux d’essayer de revendiquer des droits de monopole sur une phrase ordinaire », a déclaré Atkins. « Ils auraient perdu. »

Taco Bell, qui appartient au géant Yum Brands, tente de faire rejeter la marque « Taco Tuesday » aux États-Unis (Wilfredo Lee/Associated Press)

Maintenant, Gregory reste le dernier homme debout dans la bataille pour Taco mardi.

« Ils sont implacables », a déclaré Gregory à propos de Taco Bell. « Et je m’accroche aussi longtemps que je peux. »

Interrogé pour commenter, le porte-parole de Taco Bell, Taylor Montgomery, a déclaré: « Nous restons déterminés à libérer Taco mardi dans tout le pays, y compris dans le New Jersey. »

Jusqu’à présent, la société n’a pas poursuivi la marque en dehors des États-Unis, et il n’est pas clair si elle en a l’intention.

« Le droit des marques et la compréhension des consommateurs sont différents dans chaque pays, donc bien que nous ne puissions pas fournir une réponse simple sur les plans dans d’autres pays, notre objectif ultime est de créer un monde où tout le monde peut célébrer Taco Tuesday », a déclaré Montgomery dans un e-mail.

Au Canada, la marque Taco Tuesday appartient à la chaîne TacoTime, qui en 2018 a fait les manchettes pour avoir envoyé une lettre de cessation et d’abstention à une cantine de Calgary qui utilisait l’expression .

TacoTime n’a pas répondu à une demande de commentaire.

‘Taco mardi. Grégoire Grégoire’

Les véritables origines de l’expression Taco Tuesday sont très controversées, mais Gregory dit qu’il a inventé le terme en 1979 après avoir remarqué une file d’attente massive dans l’aire de restauration pour les tacos au centre commercial Gallery de Philadelphie.

Jusque là, il a dit au Washington Post il n’avait jamais entendu parler de l’aliment de base mexicain et l’avait mal prononcé comme un « take-o ».

Il en a essayé un et s’en fichait, a-t-il dit au journal, et il ne les aime toujours pas maintenant.

Interrogé par CBC s’il aime les tacos de son propre restaurant, il a répondu: « J’aime tout sauf la viande, le fromage et les coquilles. J’aime les tomates. »

Il l’a ensuite ramené en disant: « OK, mes tacos, je les aime. »

Un employé du Gregory’s Bar & Restaurant à Somers Point, NJ, fait la promotion du Taco de l’établissement mardi soir. Le restaurant prétend avoir inventé le terme et possède la marque dans le New Jersey. (Bar Grégory/Facebook)

Malgré ses préférences personnelles, il reconnaissait leur attrait de masse à l’époque, et il savait qu’il devait les ajouter à son menu.

« Ils ne voulaient pas les mettre sur le menu régulier parce que la nourriture mexicaine en 1979 était vraiment rare dans cette région. Et j’ai dit, si nous ne pouvons pas les mettre sur les menus, mangeons-les un soir de la semaine. » il a dit à CBC.

À l’époque, il dit qu’un bar local appelé Tony Mart organisait une soirée d’alcool populaire et bon marché connue sous le nom de Drink and Drown Wednesday.

« Nous avons donc décidé de le faire mardi avant que tout le monde ne sorte mercredi », a-t-il déclaré. « Nous appellerons Taco mardi. Ça roule sur la langue. Taco mardi. Gregory Gregory. »

Au cours des 44 années qui ont suivi, dit-il, Gregory’s a vendu plus de deux millions de tacos. C’est un élément clé de son entreprise, a-t-il dit, et il a l’intention de le transmettre un jour à son petit-fils de 14 ans.

« Je dois protéger ça », a-t-il dit. « C’est bien et c’est un héritage. »