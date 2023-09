Un homme du New Jersey se rend chez lui et au commissariat de police

CANTON D’INDÉPENDANCE, NJ –

Un homme du New Jersey a délibérément conduit son SUV dans une maison et dans les bureaux d’un service de police municipal la semaine dernière, ont annoncé les autorités vendredi.

Personne n’a été blessé dans les accidents, qui ont tous deux eu lieu le 20 septembre, a indiqué le bureau du procureur du comté de Warren dans un communiqué de presse. Cependant, au moins un policier a échappé de peu à être frappé lorsque John Hargreaves, 34 ans, de Belvidere, est entré en voiture dans le quartier général de la police d’Independence Township, causant d’importants dégâts.

Le véhicule de Hargreaves s’est immobilisé dans la salle de patrouille du département. Alors qu’il sortait du véhicule, les procureurs ont déclaré que Hargreaves avait levé les mains en l’air et semblait faire la fête tout en jouant à haute voix la chanson des Guns N’ Roses « Welcome to the Jungle » sur l’autoradio tandis que les policiers l’arrêtaient.

Cet accident s’est produit quelques minutes seulement après que Hargreaves ait pénétré dans la porte de garage d’une maison de Liberty Township, un acte qui, selon les procureurs, visait à harceler le propriétaire, connu de Hargreaves. Il s’est ensuite rendu au poste de police de l’Indépendance car il était le plus proche de son domicile, ont indiqué les procureurs.

Hargreaves a été accusé de cambriolage, de méfait criminel et de décompte d’armes dans les deux accidents. Il fait également face à des chefs d’accusation de terrorisme, de voies de fait graves et d’avoir causé de nombreuses blessures ou dommages résultant de l’accident du commissariat de police.

Les autorités n’ont pas révélé le motif possible de ces accidents. Ils ont déclaré que Hargreaves était resté emprisonné vendredi.

Les procureurs du comté ont déclaré qu’ils ne savaient pas si Hargreaves avait retenu les services d’un avocat. L’Associated Press a laissé un message vocal demandant des commentaires à un avocat qui l’avait représenté dans une affaire précédente. Un numéro de téléphone pour Hargreaves n’a pas pu être localisé.