Un homme du New Jersey plaide coupable dans un projet de contrebande destiné à soutenir l’effort de guerre de la Russie

NEW YORK– Un homme du New Jersey parmi sept personnes accusé de contrebande de composants électroniques pour aider l’effort de guerre de la Russie a plaidé coupable vendredi de complot en vue de commettre une fraude bancaire et d’autres accusations, ont annoncé les autorités.

Vadim Yermolenko, 43 ans, risque jusqu’à 30 ans de prison pour son rôle dans un réseau transnational d’approvisionnement et de blanchiment d’argent visant à acquérir des appareils électroniques sensibles pour l’armée et les services de renseignement russes, a déclaré Breon Peace, procureur américain à Brooklyn, dans un communiqué.

Yermolenko, qui vit à Upper Saddle River, dans le New Jersey et possède la double nationalité américaine et russe, a été inculpé avec six autres personnes en décembre 2022.

Les procureurs ont déclaré que les conspirateurs ont travaillé avec deux sociétés basées à Moscou et contrôlées par les services de renseignement russes pour acquérir aux États-Unis des composants électroniques qui ont des usages civils mais peuvent également être utilisés pour fabriquer des armes nucléaires et hypersoniques et dans l’informatique quantique.

L’exportation de cette technologie a violé les sanctions américaines, ont déclaré les procureurs.

Les poursuites ont été coordonnées par le groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice, une entité interinstitutionnelle dédiée à l’application des sanctions imposées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré dans un communiqué qu’Yermolenko « rejoint la vingtaine d’autres criminels que notre groupe de travail KleptoCapture a traduits en justice devant les tribunaux américains au cours des deux dernières années et demie pour avoir permis l’agression militaire de la Russie ».

Un message sollicitant des commentaires a été envoyé à l’avocat d’Ermolenko auprès du bureau fédéral du défenseur public.

Les procureurs ont déclaré qu’Yermolenko avait aidé à créer des sociétés écrans et des comptes bancaires américains pour déplacer de l’argent et des marchandises contrôlées à l’exportation. L’argent de l’un de ses comptes a été utilisé pour acheter des balles de tireur d’élite contrôlées à l’exportation qui ont été interceptées en Estonie avant de pouvoir être introduites clandestinement en Russie, ont-ils indiqué.

L’un des co-accusés de Yermolenko, Alexey Brayman de Merrimack, New Hampshire, a déjà plaidé coupable de complot visant à frauder les États-Unis et attend sa condamnation.

Un autre, Vadim Konoshchenok, un officier présumé du Service fédéral de sécurité russe, a été arrêté en Estonie et extradé vers les États-Unis. Il a ensuite été libéré par les États-Unis dans le cadre d’une échange de prisonniers parmi lesquels figuraient le journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, et d’autres personnes.

Les quatre autres personnes citées dans l’acte d’accusation sont des ressortissants russes toujours en liberté, ont indiqué les procureurs.