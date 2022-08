Un homme du New Jersey écope de 5 ans de prison dans une affaire de fraude GoFundMe

M. D’Amico a été condamné en avril à 27 mois de prison fédérale; ses peines d’État et fédérales courent simultanément. Mme McClure a été condamnée par un tribunal fédéral le mois dernier à un an de prison, ont indiqué les autorités. M. Bobbitt devrait être condamné le 23 août par un tribunal fédéral.

Un juge fédéral a ordonné à M. D’Amico et à Mme McClure de restituer intégralement GoFundMe, ont déclaré les procureurs de l’État. La société n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail dimanche, mais a déclaré en novembre 2018 qu’elle rembourserait tous les dons à M. Bobbitt, qualifiant le programme “d’extrêmement rare” et “inacceptable”.

GoFundMe permet à quiconque de suggérer une cause digne de dons. Des milliers de causes se disputent l’attention, de sorte que les utilisateurs comptent souvent sur des appels émotionnels pour se démarquer. En novembre 2017, la campagne du couple, intitulée “Paying It Forward”, a rapidement décollé.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que le couple avait dépensé la majeure partie de l’argent en jeux de hasard, en vacances, en véhicule BMW, en hélicoptère au-dessus du Grand Canyon et en sacs à main Louis Vuitton. Les autorités ont déclaré que le couple avait ouvert un compte bancaire pour M. Bobbitt en décembre 2017 et déposé seulement 25 000 dollars ; le couple a dit plus tard qu’ils voulaient l’empêcher de tout dépenser en même temps.

M. Bobbitt a poursuivi le couple en 2018, affirmant qu’il n’avait finalement reçu que 75 000 $, ce qui comprenait la valeur d’un camping-car dans lequel il avait temporairement vécu, et qu’ils avaient dépensé le reste. GoFundMe a annoncé en 2018 qu’il aiderait à couvrir les coûts pour s’assurer que M. Bobbitt reçoive tout l’argent qui lui était dû.

Le régime s’est rapidement effondré. Les autorités fédérales ont lu plus de 60 000 SMS envoyés par Mme McClure et M. D’Amico, dont un que Mme McClure a envoyé à un ami une heure après le début de la campagne GoFundMe.