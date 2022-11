Un homme du New Jersey arrêté en lien avec une menace contre des synagogues

Un homme de 18 ans du comté de Middlesex, NJ, a été arrêté et accusé d’avoir menacé d’attaquer une synagogue et des Juifs au début du mois, un épisode qui a conduit à des avertissements du Federal Bureau of Investigation du New Jersey d’un large risque pour la sécurité aux synagogues de l’État.

L’homme, identifié comme Omar Alkattoul, de Sayreville, NJ, a partagé un document intitulé « When Swords Collide » avec plusieurs personnes via une application de médias sociaux le 1er novembre, ont déclaré les procureurs.

M. Alkattoul a admis avoir rédigé le document, qui comprenait un langage incendiaire sur les relations entre juifs et musulmans, et a déclaré à une personne avec qui il l’avait partagé que le manifeste était “dans le contexte d’une attaque contre les juifs”, selon les procureurs. Une personne qui a reçu un lien vers le document de M. Alkattoul a informé les responsables de l’application des lois, selon les documents d’accusation.

“Personne ne devrait être la cible d’actes de violence ou de haine en raison de son culte”, a déclaré Philip R. Sellinger, l’avocat américain du New Jersey, dans un communiqué.