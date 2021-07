Un homme du New Jersey arrêté après une diatribe raciste qui a déclenché une manifestation à son domicile

MOUNT LAUREL, NJ – Un homme blanc a été arrêté après qu’une vidéo de lui criant des insultes raciales à un voisin noir a déclenché une manifestation contre le racisme à son domicile.

Edward Cagney Mathews, 45 ans, a été vu dans une vidéo largement diffusée vendredi en train de pousser un voisin avec sa poitrine et d’utiliser des insultes racistes avant de donner son adresse et de défier la personne qui le filme de lui rendre visite.

Il a été accusé de harcèlement et d’intimidation de parti pris vendredi, mais n’a été arrêté que lundi après que 150 manifestants se sont présentés à son domicile. Lundi soir, les procureurs ont déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils portaient de nouvelles accusations contre Mathews sur la base de séquences vidéo supplémentaires, mais ils n’ont pas précisé quelles étaient les nouvelles accusations. Il a été emmené à la prison du comté de Burlington.

« Il est difficile d’exagérer à quel point le comportement de cet accusé envers ses voisins était ignoble et méprisable vendredi soir », a déclaré le procureur du comté de Burlington, Scott A. Coffina, dans un communiqué. « Personne ne devrait jamais avoir à faire face à une telle haine jetée dans leur face n’importe où, mais surtout sur le pas de leur porte.

Avant son arrestation, on entend Mathews dire dans une autre vidéo que « ce que j’ai fait n’était pas acceptable. C’est complètement faux.

La vidéo originale, que la police de Mount Laurel a qualifiée de « dérangeante », montre Mathews se moquant d’un homme noir à la porte d’une maison, utilisant à plusieurs reprises des insultes raciales et refusant de partir jusqu’à l’arrivée de la police. Mathews crie à l’homme de « venir me voir », puis indique son adresse complète.

Les résidents de la ville de South Jersey et au-delà l’ont accepté lundi à l’invitation. Une foule bruyante mais paisible s’est rassemblée pendant des heures devant le domicile de Mathews, scandant « Black Lives Matter » et « Voici à quoi ressemble la communauté ».

« C’est une élite, intitulée suprémaciste blanche, et c’est pourquoi il pensait pouvoir donner son adresse sans conséquence », a déclaré Angeline Dean de Mount Laurel, qui a rejoint les manifestants devant le domicile de Mathews.

Certains policiers ont interrogé avec colère, exigeant de savoir pourquoi Mathews n’avait pas été arrêté plus tôt. Les résidents ont également exprimé leur frustration face à la réponse de la police à la confrontation et ont déclaré que Matthews avait des antécédents de participation à des incidents raciaux dans le complexe d’appartements.

Dans un autre incident vendredi, Mathews aurait ciblé un autre voisin noir, selon une déclaration de cause probable de son arrestation.

Verlyn H. Gibbons a rapporté que Mathews « la harcelait en s’approchant de sa porte d’entrée, lui criant un langage offensant et des insultes raciales ».

Elle a appelé la police et, selon la déclaration, a répondu à sa porte plus tard dans la journée en attendant la visite d’un détective.

Au lieu de cela, elle a rencontré Mathews « la maudissant et niant être un suspect du méfait criminel », indique le communiqué. Gibbons a rapidement fermé sa porte et a appelé la police, qui a parlé à Mathews au complexe.

Mais lorsque la police a quitté la zone, « Mathews [was] capturé sur la caméra de sécurité de Mme Gibbons, regardant directement la caméra et poussant ses hanches dans un mouvement obscène tout en riant. »

La déclaration note également les allégations de Gibbons selon lesquelles Mathews aurait entendu des insultes « à plusieurs reprises au cours des derniers mois, mais ces incidents n’ont pas été capturés sur vidéo ».

Une autre habitante, Jazmyn Suszynski, a déclaré qu’elle s’était plainte à la police du harcèlement présumé de Mathews en 2017. « La police ne m’a pas aidé », a-t-elle déclaré.

Le porte-parole de la police de Mount Laurel, Kyle Gardner, a déclaré à USA TODAY que la police avait enquêté sur des plaintes antérieures concernant Mathews, mais que ces plaintes avaient été abandonnées ou que les procureurs n’avaient pas trouvé de motif probable pour recommander des accusations. Gardner a déclaré que la police enquêtait sur d’autres incidents impliquant Matthews et s’attend à d’autres manifestations mardi.

Le maire Stephen Steglik a également appelé mardi à la création d’un « conseil de la diversité et de l’inclusion » pour améliorer les communications du canton avec ses résidents et une enquête fédérale sur les crimes haineux sur les actions de Mathews.

« Nous devons avoir une responsabilité et une transparence quant aux raisons pour lesquelles le processus de mise en garde à vue de Mathews a été rempli de lacunes qui protégeaient apparemment un harceleur connu », a déclaré Steglik.

Contribuer : The Associated Press. Nicolette White et Jim Walsh pour le Burlington County Times. Reportage de N’dea Yancey-Bragg pour USA TODAY.