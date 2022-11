Un homme du New Jersey appelle la police contre un enfant de 9 ans pour avoir pulvérisé des insectes

Il n’y a jamais de bas trop bas pour les Blancs qui arment la police contre les Noirs, mais cette histoire est particulièrement dégoûtante.

Selon NewJerseyHills, une mère noire est furieuse contre son voisin blanc après avoir appelé la police au sujet de sa fille de 9 ans. Monique Joseph dit que son enfant, Bobbi Wilson, était dehors en train de pulvériser des insectes appelés mouches lanternes tachetées qui tuent les arbres de leur quartier. Lors d’une récente réunion du conseil municipal, Wilson a raconté ce qui était arrivé au maire et aux personnes présentes.

Le matin du 22 octobre, notre voisin a appelé la police, s’est identifié et a signalé : « Il y a une petite femme noire qui marche, qui pulvérise des trucs sur les trottoirs et les arbres. Je ne sais pas ce qu’elle fait, mais ça me fait peur “, et a ajouté qu’elle portait un sweat à capuche”, a déclaré Joseph lors de la réunion.