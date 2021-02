Un conducteur de 62 ans faisant tourner le moteur de son SUV encore et encore dans le but de sortir d’un banc de neige dans le New Jersey a été tué lorsque le véhicule a pris feu.

La police de Little Ferry a déclaré qu’un employé des travaux publics a appelé mercredi peu après 9 heures du matin pour signaler qu’une voiture avait descendu un léger remblai et s’était logée dans la neige.

Le capitaine Ronald Klein a déclaré que les agents à l’arrivée ont trouvé le conducteur du Mazda CX-5 faisant tourner le moteur à plusieurs reprises et balançant le petit SUV d’avant en arrière pour essayer de sortir de la neige près du terrain de football sur Mehrhof Road.

L’officier Joseph Convery, qui sert également de pompier, et son partenaire ont commencé à cogner sur la vitre du SUV pour attirer l’attention du conducteur et lui faire arrêter de faire tourner le moteur.

Selon la police, le conducteur a «totalement ignoré» les policiers alors qu’ils lui criaient dessus, frappaient à la vitre et tentaient de monter dans le SUV.

« Il ne lâcherait pas le gaz », a déclaré le chef de la police James Walters au Daily Voice.

Les agents sont retournés à leur véhicule pour appeler une dépanneuse, mais ont ensuite entendu un bruit de claquement et ont repéré des flammes venant de dessous le véhicule.

Les flammes se sont propagées et les agents ont désespérément tenté de monter dans la voiture et ont finalement cassé la vitre arrière du passager, mais en quelques secondes, le véhicule s’est enflammé et ils n’ont pas pu atteindre l’homme.

Les pompiers qui ont répondu à la scène ont éteint les flammes, mais à ce moment-là, le conducteur avait été brûlé au-delà de la reconnaissance.

«Imaginez devoir voir ça», dit Walters. ‘C’était horrible.’

La police a informé la famille du conducteur, mais elle se fie aux dossiers dentaires pour l’identifier officiellement.

La police de Little Ferry et le bureau du procureur du comté de Bergen enquêtent.

«C’est étrange pourquoi il a pris feu comme il l’a fait», a déclaré le chef Walters à propos du SUV. «Nous ne savons pas pour le moment si c’est suspect ou non. Mais c’est arrivé si vite. C’est étrange.’