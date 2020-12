La police de Manchester, NH est à la recherche d’un homme qui aurait agressé un employé de l’hôtel, alors qu’elle lui avait demandé de porter un masque facial. Il lança un vase en verre sur la femme, la frappant au visage alors qu’il sortait en trombe du hall.

L’agression présumée s’est produite dans la soirée du 8 décembre dans un Holiday Inn Express, mais le suspect n’a été publiquement identifié par la police que lundi. Il s’agit d’un homme de 23 ans de Manchester, Ayuen Leek, a déclaré la police, publiant la photo du suspect.

La police de Manchester recherche activement Ayuen Leek de 23 ans. Il est recherché pour une agression au Holiday Inn Express au début du mois. On pense qu’il a jeté un vase en verre sur une employée de l’hôtel lorsqu’elle lui a dit de mettre un masque. https://t.co/MUWz0Lp9wf pic.twitter.com/knCnbnF4aK – Police du Manchester NH (@mht_nh_police) 28 décembre 2020

L’homme se serait présenté dans le hall de l’hôtel plusieurs fois au cours de la journée sans masque, et à chaque fois, le dernier en a mis un quand on lui a demandé. Sa dernière visite s’est terminée par le fait qu’il a ramassé un vase en verre et l’a jeté sur un employé de l’hôtel, avant de s’enfuir du hall, selon des images de l’incident publiées plus tôt. La vidéo montre le vase frappant la femme avant de tomber au sol et de se briser en morceaux.

La police de Manchester recherche cet homme. Il a jeté un vase en verre sur une employée de l’hôtel après qu’elle lui ait demandé de mettre un masque. Appelez MPD au 603-668-8711 si vous avez des informations. pic.twitter.com/NoGDBjWDpy – Police du Manchester NH (@mht_nh_police) 11 décembre 2020

La travailleuse, qui n’a pas été identifiée dans la dernière mise à jour, a déclaré que Leek lui avait crié et insulté après lui avoir demandé de porter un masque. Elle a dit qu’elle lui avait demandé de partir et qu’elle avait été frappée au visage en réponse. La police a déclaré avoir obtenu un mandat d’arrêt contre Leek, recherché pour agression au deuxième degré.

À en juger par les médias locaux, en 2015, un homme du nom d’Ayuen Leek, alors âgé de 18 ans, a été accusé de vol et d’agression au deuxième degré après avoir prétendument arraché un portefeuille à un homme et s’enfuir. La victime l’aurait rattrapé peu de temps après et aurait été blessée dans le combat qui a suivi.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!