Un homme du Nevada ajouté à un métaverse de 45 millions de dollars, inculpation pour fraude cryptographique

Procureurs fédéraux allégué Vendredi, un homme du Nevada a aidé à frauder 10 000 investisseurs sur plus de 45 millions de dollars en vantant un faux projet de métaverse avec son propre jeton cryptographique qui serait un jour vendu pour des billions de dollars.

Bryan Lee, un résident de Las Vegas âgé de 57 ans, a été nommé dans un remplaçant accusation pour son implication dans un stratagème présumé de fraude à l’investissement appelé CoinDeal. Lee a été accusé de complot, de fraude postale, de fraude électronique et de transactions monétaires criminelles. Les actes d’accusation dans l’affaire plus large remontent à juin de l’année dernière.

Lee a travaillé aux côtés de trois autres personnes pour convaincre les investisseurs que CoinDeal était une famille légitime d’entreprises travaillant au développement de produits de réalité virtuelle, ont affirmé les procureurs fédéraux. Lee et ses co-conspirateurs ont également déclaré qu’ils étaient en pourparlers avec un « consortium potentiel d’acheteurs fortunés », selon l’acte d’accusation.

Les promoteurs de CoinDeal ont déclaré aux investisseurs que les fonds étaient nécessaires pour payer les dépenses d’exploitation jusqu’à la réalisation de la vente, Lee et ses co-conspirateurs promettant des rendements importants. En réalité, les fraudeurs présumés ont dépensé sans compter en voitures de luxe et en immobilier, ont déclaré les procureurs.

L’acte d’accusation de remplacement indique que les conspirateurs ont faussement annoncé les noms de deux milliardaires comme faisant partie du groupe d’achat potentiel. Billionaire-1 est décrit comme le fondateur et président exécutif d’une « entreprise de vente au détail en ligne » et Billionaire-2 comme le fondateur et PDG d’une « entreprise de voitures électriques ».

Bien qu’aucun nom n’ait été joint dans l’acte d’accusation, ces deux descriptions correspondent aux caractéristiques de Amazone fondateur Jeff Bezos et Tesla Le PDG Elon Musk, bien qu’il ne soit pas réellement un fondateur, deux des personnes les plus riches du monde.

Lee a travaillé sous la direction de Neil Chandran, qui « s’est présenté comme le propriétaire » du conglomérat, et aux côtés de Michael Glaspie, un homme de Floride qui a aidé à collecter des fonds d’investisseurs, ont déclaré les procureurs.

Lee n’a pas été nommé dans une commission américaine des valeurs mobilières de janvier plaintemais Chandran et Glaspie ont été inculpés aux côtés de cinq autres pour leurs rôles dans le programme d’investissement CoinDeal avec l’offre non enregistrée et la vente de titres.

Les procureurs ont également inculpé un autre co-conspirateur anonyme, Individu-1, pour avoir prétendument collecté et blanchi de l’argent pour Chandran. La SEC a accusé un homme du Nevada, Garry Davidson, qui correspond à la description de l’Individu-1.

Chandran a été arrêté et accusé en juin 2022, tandis que Glaspie a plaidé coupable de fraude électronique en février.

Chandran est décrit comme un « violateur récidiviste de la loi sur les valeurs mobilières et un criminel condamné » dans la plainte de la SEC. Lui et ses bailleurs de fonds « ciblaient principalement des investisseurs peu avertis », affirmant que sa technologie serait vendue pour « des milliards de dollars » au faux consortium soutenu par des milliardaires, selon la SEC.

