Un homme du Nebraska qui clame son innocence se voit refuser une grâce

LINCOLN, Neb. (AP) – Un homme du Nebraska qui soutient qu’il n’a même pas assisté à une fusillade mortelle en 1999 dans laquelle il a été reconnu coupable d’avoir été impliqué s’est vu refuser une grâce lundi malgré le soutien de la famille de la victime.

Earnest Jackson a demandé à la Commission des grâces de l’État d’intervenir dans son cas parce que deux autres hommes accusés d’avoir tiré sur Larry Perry à Omaha ont tous deux été acquittés, et l’un de ces hommes a pris la responsabilité de la fusillade et a témoigné que Jackson n’était pas là. Cet homme a affirmé avoir tiré sur Perry en état de légitime défense et a été déclaré non coupable. Le troisième homme a été acquitté en raison des aveux du deuxième.

Mais Jackson, 40 ans, avait déjà été condamné avant la tenue de ces deux autres procès et ses appels en justice ont échoué, il a donc passé les 22 dernières années en prison.

Les trois principaux élus du Nebraska – tous républicains – qui siègent au conseil approuvent rarement les pardons. Le gouverneur Pete Ricketts, le procureur général Doug Peterson et le secrétaire d’État Bob Evnen n’ont même pas discuté du cas de Jackson avant de voter pour rejeter sa candidature lundi avec trois autres.

Jackson ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2029 pour sa peine de 60 à 80 ans, mais son avocat, Daniel Gutman d’Omaha, a déclaré au site d’information en ligne Nebraska Examiner qu’il ne devrait même pas être légalement possible pour Jackson d’être coupable d’avoir été complice d’une fusillade en état de légitime défense.

Les partisans de Jackson, comme Jason Witmer de Lincoln qui a assisté à l’audience de lundi, pensent que la politique joue un rôle dans son maintien derrière les barreaux, même avec toutes les preuves en sa faveur.

“Ce n’est pas une zone grise”, a déclaré Witmer à l’examinateur du Nebraska pour savoir si Jackson est innocent. “Mais c’est une zone grise politiquement.”

Dans le cadre de sa demande de grâce, Jackson a soumis des lettres de soutien du fils de Perry et de sa petite amie au moment de la fusillade.

“Je prends la parole et demande une commutation de la peine d’Earnest parce que c’est la bonne chose à faire”, a déclaré le fils de Perry, Mike Hatcher, dans une lettre. « En tant que chrétien, je crois au pardon et à la miséricorde. Cela m’aidera à trouver la guérison même si je ne peux pas changer le passé et rencontrer mon père. J’espère que ces mots atteindront vos cœurs et amèneront chacun de vous à accorder à Earnest une seconde chance dans la vie pour faire des choses percutantes dans sa communauté.

Avant l’audience de lundi, Jackson a déclaré à KOLN-TV à Lincoln qu’il espérait que la commission des grâces le libérerait.

“Beaucoup de gens à l’extérieur que vous connaissez croient en notre système”, a déclaré Jackson. “Je suis une personne qui comprend et croit en notre système, mais je comprends aussi qu’aucun système n’est parfait.”

The Associated Press