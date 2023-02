Un homme du Nebraska qui a tiré à l’intérieur de Target a obtenu un fusil 4 jours plus tôt

L’homme qui a été tué par balle par la police après être entré dans un magasin Target à Omaha, dans le Nebraska, armé d’un fusil de type AR-15 avait obtenu l’arme quatre jours plus tôt dans un magasin d’articles de sport Cabela’s, a annoncé la police mercredi. Personne d’autre n’a été blessé.

Les archives judiciaires montrent que l’homme, identifié par la police comme étant Joseph Jones, 32 ans, de la banlieue d’Omaha, n’avait jamais été condamné pour crime dans le comté de Douglas, où se trouve Omaha. Il n’a également eu aucun contact préalable et documenté avec la police de la ville, selon les archives.

Il est entré dans le magasin vers midi mardi, où la police a déclaré qu’il avait tiré plusieurs coups de feu, envoyant des acheteurs et des travailleurs se bousculer pour les sorties et se recroqueviller dans les toilettes. En plus du fusil, il avait 13 chargeurs de fusil chargés de munitions.

L’oncle de Jones, Larry Derksen Jr., a déclaré que son neveu souffrait de schizophrénie et que sa maladie mentale l’avait isolé.

« Mon neveu est allé à Target. Je crois qu’il n’avait aucune intention de blesser qui que ce soit. Il a tiré un tas de balles », a déclaré Derksen à KETV-TV. «Il avait un AR-15 avant que les forces de l’ordre n’arrivent. S’il avait eu l’intention de tuer quelqu’un, il l’aurait fait. Il aurait eu le temps de le faire.

Les experts en santé mentale disent que la plupart des personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas violentes. Ils sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes de crimes violents que les auteurs, et l’accès aux armes à feu est une grande partie du problème.

Derksen a déclaré à KETV que “c’était prévisible” et que son neveu n’aurait jamais dû avoir une arme à feu.

Les appelants ont inondé les répartiteurs du 911 avec environ 30 appels à l’aide, et des policiers d’Omaha et un soldat de l’État du Nebraska se sont précipités sur les lieux. Ils ont rapidement rencontré Jones et lui ont ordonné de laisser tomber le fusil.

La police a déclaré que l’officier Brian Vanderheiden, un vétéran de 20 ans des forces de police de la ville, avait ensuite tiré, frappant et tuant Jones. Le communiqué indique que Vanderheiden a été placé en congé administratif payé conformément à la politique du département.

La police n’a pas encore publié de calendrier, montrant combien de temps Jones était dans le magasin avant que les agents ne répondent, mais le lieutenant Neal Bonacci de la police d’Omaha a déclaré qu’ils travaillaient sur un.

Après la fusillade, les agents ont fouillé le magasin à trois reprises avant de déclarer la scène sûre, selon la police. Au cours de l’enquête, les agents ont trouvé des douilles à l’intérieur du magasin.

Cabela’s n’a pas immédiatement répondu aux courriels de l’Associated Press sollicitant des commentaires.

Bonacci a déclaré que la police parlait à sa famille alors qu’elle cherchait un motif. Mais il a ajouté: “Je ne sais pas si nous le saurons jamais nécessairement.”

Plusieurs autres fusillades ont eu lieu dans des magasins à travers le pays ces derniers mois, à un moment où des fusillades de masse ont retenu l’attention du public à une fréquence inquiétante.

En janvier, une femme a été blessée lors d’une fusillade dans un magasin Walmart à Evansville, dans l’Indiana. La police a déclaré que cela aurait pu être bien pire sans les actions héroïques d’un employé et de la police. Les agents sont arrivés en quelques minutes et ont abattu le tireur. Un directeur de Walmart à Chesapeake, en Virginie, a tué six personnes en novembre lorsqu’il a commencé à tirer sauvagement dans une salle de repos. Six autres ont été blessés. Le tireur s’est suicidé avant l’arrivée des policiers.

À Buffalo, New York, un jeune de 18 ans a tué 10 personnes par balle et en a blessé trois autres en mai dernier, après avoir cherché une épicerie dans un quartier à prédominance noire. Les autorités l’ont immédiatement qualifié de crime de haine.

La fusillade d’Omaha est survenue un peu plus de 15 ans après la fusillade meurtrière de décembre 2007 dans un grand magasin Omaha Von Maur, lorsqu’un homme armé de 19 ans a tué huit personnes et lui-même.

Heather Hollingsworth, Associated Press