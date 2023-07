Un homme du N.-B. est fier propriétaire d’un aéroglisseur, grâce à la Garde côtière canadienne

La Garde côtière canadienne vous appelle et veut que vous achetiez un aéroglisseur.

Pas un scénario familier?

C’est pour Gino LeBlanc, de Caraquet. Il n’a pas été surpris lorsque l’appel est arrivé l’automne dernier.

« Dans le monde des gros aéroglisseurs, c’est un petit monde », plaisante-t-il.

Gino LeBlanc, à gauche, serre la main de Paul Tobin de la Garde côtière canadienne à Vancouver lors de la remise officielle de l’aéroglisseur en mai. (Soumis par Gino LeBlanc/Facebook)

Mais s’ils pensaient avoir trouvé l’acheteur idéal, LeBlanc a d’abord dit non. D’une part, il en avait déjà un.

Finalement, après une visite à la base d’aéroglisseurs de la Garde côtière sur Sea Island à Richmond, en Colombie-Britannique, pour voir le navire de recherche et de sauvetage à la retraite, il a changé d’avis.

Un seul problème subsistait.

« Malheureusement, l’aéroglisseur n’était pas sur le bon océan », a déclaré LeBlanc.

MONTRE | Faites un tour sur cet aéroglisseur basé au Nouveau-Brunswick : De Copenhague à Caraquet : Faire des vagues avec l’aéroglisseur de Gino Gino LeBlanc veut que vous voyiez son aéroglisseur, le Penac, qui a fait tout un voyage pour se rendre au Nouveau-Brunswick.

Dans les mois qui ont suivi, LeBlanc et son équipage se sont préparés et se sont lancés dans un voyage « unique dans une vie » pour amener l’aéroglisseur jusqu’à sa ville natale du nord-est du Nouveau-Brunswick, où il est copropriétaire de Northeast Diving Ltd.

Colombie-Britannique au Nouveau-Brunswick, via Panama

La plupart des Canadiens aimeraient rayer un road trip à travers le pays de leur liste de choses à faire. Mais quand on est l’heureux nouveau propriétaire d’un aéroglisseur, ce n’est pas si simple.

Trop gros pour être transporté par la route, il faudrait qu’il navigue.

LeBlanc a passé l’hiver en Colombie-Britannique à la base de la Garde côtière, apprenant les tenants et les aboutissants de ce métier particulier.

« Nous avons reçu là-bas des connaissances énormes que vous ne pouvez pas acheter. Il faudrait des années pour les apprendre par vous-même », a déclaré LeBlanc.

Connu sous le nom de Penac, l’aéroglisseur a une histoire internationale. Construit en 1984 par une société britannique, il a d’abord été utilisé pour le transport de passagers à Copenhague.

Avance rapide jusqu’en 2004 et il a été acquis par la Garde côtière canadienne, utilisé pour la recherche et le sauvetage jusqu’à ce qu’il soit mis hors service en 2017.

Six ans passeront avant la prochaine grande aventure du Penac.

Une fois sa formation terminée, LeBlanc a déclaré qu’il avait fait charger l’engin sur un cargo pour quitter la Colombie-Britannique pour Baltimore, dans le Maryland, en passant par le canal de Panama et autour de la Floride.

Gino LeBlanc et le pilote de la Garde côtière Paul Tobin dans l’aéroglisseur Penac alors qu’ils terminaient leur voyage vers le Nouveau-Brunswick. (Soumis par Gino LeBlanc/Facebook.)

Bien qu’il n’ait pas voulu dire combien il avait payé pour le Penac, il a dit qu’il avait coûté 500 000 $ pour l’expédier à Baltimore.

Lorsqu’il atteint Baltimore, la véritable aventure commence.

LeBlanc et trois membres d’équipage ont navigué vers le nord, accompagnés d’un capitaine de la Garde côtière canadienne qui avait piloté le navire pendant des années avant sa vente.

Le vieil adage sonne vrai, même pour un voyage en aéroglisseur : c’est le voyage, pas la destination.

« Nous n’avions pas d’heure d’arrivée prévue pour arriver à Caraquet, alors nous avons mis du temps, a dit LeBlanc.

L’aéroglisseur devait faire le plein tous les jours et s’arrêter sur une plage à la tombée de la nuit, donnant à LeBlanc et à son équipage de nombreuses excuses pour s’arrêter en cours de route.

« Tous les habitants étaient incroyables, tout le monde nous fournissait de la nourriture et beaucoup de gens ont pratiqué l’artisanat. Nous avons été guide touristique pendant deux semaines sur l’océan. »

L’aéroglisseur s’est arrêté à Plymouth, Massachusetts, au cours de leur voyage. (Soumis par Gino LeBlanc/Facebook.)

Depuis le fauteuil du capitaine, LeBlanc a pu voir toute la côte est lors de ce qu’il appelle un « voyage d’une vie ».

« Le point culminant a été de passer par New York, et Rhode Island était un paysage, des plages, des plages incroyables – Cape Cod, Boston », a-t-il déclaré.

Et tandis que le Penac attire les regards aux États-Unis, ce n’est pas un spectacle si étrange dans son quartier..

«Ici dans la Péninsule acadienne et en Gaspésie, nous sommes habitués aux aéroglisseurs», a déclaré LeBlanc, expliquant que la Garde côtière les utilise régulièrement pour briser la glace dans la région.

Une nouvelle maison au Nouveau-Brunswick

Le voyage est peut-être terminé, mais l’implication de LeBlanc avec le navire ne fait que commencer.

Avec une expérience marine supervisant ses entreprises de plongée et de construction de quais, LeBlanc n’hésite pas à énumérer les possibilités.

Outre les fins touristiques, il peut être utilisé pour les opérations de recherche et de sauvetage, le transport de marchandises et la recherche scientifique.

« Tout est truqué pour ça », a-t-il dit.

Il n’est de retour que depuis quelques jours, mais déjà les entreprises nous contactent pour manifester leur intérêt.

Une photo des membres de l’équipage s’arrêtant pour la nuit à Grand Manan, prise par Gino LeBlanc. (Soumis par Gino LeBlanc/Facebook)

Quant à cette aventure, recommencerait-il ?

« Pas pour le moment. J’y suis depuis deux semaines et demie », a déclaré LeBlanc en riant.

Mais une fois réinstallé dans sa vie balnéaire à Caraquet, il est enthousiasmé par la suite.

« Je suis prêt à aller n’importe où avec ça », a déclaré LeBlanc.