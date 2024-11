Un homme du Montana retrouvé mort dans une tente a accueilli le suspect au camp et lui a donné une bière

Un homme du Montana retrouvé tué dans sa tente au début du mois a accueilli son assassin présumé, un étranger, dans son camping et lui a offert une bière, a déclaré jeudi le shérif du comté de Gallatin.

Abbaye de Daren Christopher, 41 ans, a été arrêté cette semaine et est accusé d’homicide délibéré pour le meurtre de Dustin Kjersem, 35 ans, dont le corps a été retrouvé dans sa tente près de Big Sky le 12 octobre, ont indiqué des responsables.

C’était une « rencontre fortuite » au camping dans la nuit du 10 octobre et Abbey ne connaissait pas Kjersem, a déclaré le shérif Dan Springer lors d’une conférence de presse.

Dustin Kjersem.

Abbey avait prévu de camper sur le site, mais lorsqu’il est arrivé cette nuit-là, il a découvert que Kjersem était déjà là, avec une tente murale, des lits et un poêle, a déclaré Springer.

Abbey, dans une confession aux détectives, « a déclaré que Dustin l’avait accueilli au camping et lui avait offert une bière », a déclaré Springer.

« À un moment donné, cet individu a frappé Dustin Kjersem avec un morceau de bois massif, l’a poignardé au cou avec un tournevis et l’a finalement frappé avec la hache », a déclaré Springer. « Les motivations de cette attaque sont encore inconnues. »

L’ADN d’une canette de bière trouvée dans la tente a été comparé par le laboratoire criminel de l’État à Abbey, a déclaré Springer.

Abbey a été arrêtée samedi à Butte, à environ 80 miles au sud-ouest de Big Sky. Il a été interrogé mardi par les détectives du shérif et les enquêteurs du ministère de la Justice du Montana et a avoué le meurtre, a déclaré Springer.

Kjersem avait prévu de passer le week-end au camping avec sa petite amie. Il a installé le camp le 10 octobre, un jeudi, et il prévoyait d’aller chercher sa petite amie au travail la nuit suivante, a déclaré Springer.

Kjersem n’est jamais arrivé. La petite amie et un ami se sont rendus au camping le 12 octobre, un samedi, et ont trouvé Kjersem mort à l’intérieur de la tente, a déclaré Springer.

Les blessures de Kjersem étaient telles que la personne qui a signalé la découverte de son corps a déclaré qu’il pourrait s’agir d’une attaque d’un ours, a indiqué le bureau du shérif. L’autopsie a confirmé qu’il s’agissait d’un homicide et non d’une attaque animale.

Abbey vivait dans plusieurs régions différentes, mais avait plus récemment une résidence à Basin, dans le Montana, une petite communauté située dans les montagnes au nord-est de Butte, a déclaré Springer. Il avait été employé dans la région de Big Sky à plusieurs reprises, a indiqué le shérif.

Abbey a été arrêtée pour violation de probation à Butte, mais est accusée d’homicide délibéré dans la mort de Kjersem, a indiqué le bureau du shérif.

Les dossiers du département correctionnel du Montana montrent qu’Abbey était en liberté conditionnelle après une peine de prison pour une affaire de conduite sous influence répétée en 2020.

Abbey était détenue jeudi soir sans caution, selon les archives de la prison. Il n’était pas clair dans l’immédiat s’il disposait d’un avocat capable de parler en son nom.

L’enquête pourrait prendre encore des mois. Springer a déclaré que les détectives s’efforceraient de rassembler davantage d’éléments sur ce qui s’est passé, notamment sur la raison pour laquelle Abbey aurait tué Kjersem.

« Nous avons un peu de son histoire, mais nous ne savons pas vraiment quelle est la véritable histoire », a déclaré Springer. « Nous avons une histoire, mais nous ne savons tout simplement pas si elle est exacte. »

Springer a déclaré qu’après avoir tué Kjersem, Abbey avait retiré les objets qu’il aurait pu toucher ou qui pourraient le relier au crime, notamment une glacière et la hache. Il est revenu la nuit suivante et a emporté d’autres objets, a déclaré le shérif.

Le bureau du shérif avait précédemment indiqué qu’une hache, une glacière Yeti, un fusil de chasse et un revolver manquaient dans le camping.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com