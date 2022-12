Un homme du Missouri demande à être disculpé pour meurtre ; 2 autres ont avoué

ST. LOUIS (AP) – Une audience commence lundi dans une affaire qui décidera si la condamnation doit être annulée pour un homme du Missouri qui a passé près de trois décennies en prison pour un meurtre que deux autres personnes ont avoué plus tard avoir commis.

Lamar Johnson a longtemps clamé son innocence et le procureur du circuit de Saint-Louis, Kim Gardner, soutient sa demande d’annulation de sa condamnation. Cependant, le bureau du procureur général du Missouri maintient que Johnson a été légitimement condamné pour le meurtre en 1994 de Marcus Boyd, 25 ans, et devrait rester en prison.

L’audience devant la Cour de circuit de Saint-Louis devrait durer jusqu’à cinq jours.

Johnson a été reconnu coupable en 1995 d’avoir tiré sur Boyd pour une dette de drogue de 40 $ et a été condamné à perpétuité. Un autre suspect, Phil Campbell, a plaidé coupable à une accusation réduite en échange d’une peine de sept ans de prison.

Johnson a affirmé qu’il était avec sa petite amie à des kilomètres lorsque Boyd a été tué. Des années plus tard, le seul témoin de l’État a rétracté son identification de Johnson et Campbell comme les tireurs. Deux autres hommes ont depuis avoué et déclaré que Johnson n’était pas impliqué.

Gardner a lancé une enquête en collaboration avec des avocats du Midwest Innocence Project. Leur enquête a révélé une faute de la part d’un procureur, des paiements secrets versés à des témoins, des rapports de police falsifiés et des faux témoignages.

L’ancien procureur et le détective qui a enquêté sur l’affaire ont rejeté les allégations de Gardner.

La semaine dernière, le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, a demandé au tribunal de sanctionner Gardner, l’accusant de dissimulation de preuves. Schmitt a déclaré que le bureau de Gardner n’avait pas informé le bureau du procureur général des tests de résidus de coups de feu sur une veste trouvée dans le coffre de la voiture de Johnson après son arrestation. Le dossier de Schmitt a déclaré que les preuves étaient cachées “parce qu’elles tendent à prouver que Johnson est coupable”.

Gardner, un démocrate, a répondu en accusant Schmitt, un républicain, de démagogie. Elle a déclaré que le fait de ne pas avoir remis un rapport de laboratoire sur la veste était dû à un e-mail oublié. Elle l’a également qualifié de non pertinent puisque la veste n’a pas été utilisée dans le crime.

Les affirmations d’innocence de Johnson étaient suffisamment convaincantes pour inciter une loi de l’État de 2021 qui permet aux procureurs d’obtenir plus facilement de nouvelles audiences dans les cas où il existe de nouvelles preuves d’une condamnation injustifiée. Cette loi a libéré un autre détenu de longue date, Kevin Strickland, l’année dernière après qu’un procureur a déclaré à un tribunal que les preuves utilisées pour le condamner avaient été rétractées ou réfutées. Il a purgé plus de 40 ans pour un triple meurtre à Kansas City avant qu’un juge ne le libère.

Jim Salter, Associated Press