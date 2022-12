Un homme du Missouri demande à être disculpé pour meurtre ; 2 autres ont avoué

ST. LOUIS (AP) – Lamar Johnson a passé à tort près de trois décennies en prison pour un meurtre à Saint-Louis après qu’un témoin a été contraint de l’identifier à tort comme le tireur, a déclaré lundi un avocat du bureau du procureur local à un juge.

Mais le procureur général adjoint du Missouri, Miranda Loesch, a déclaré que les détectives témoigneraient qu’ils n’avaient jamais menacé ni contraint personne. “Ils ont fait leur travail” et ont suivi des pistes indiquant que Johnson était le tueur, a déclaré Loesch.

Kim Gardner, qui dirige le même bureau du procureur du circuit de Saint-Louis qui a obtenu la condamnation pour meurtre de Johnson en 1995, croit qu’il est innocent et cherche à le libérer après près de 28 ans de prison pour la mort par balle de Marcus Boyd. Le bureau du procureur général de l’État soutient que Johnson a été légitimement condamné.

Le juge du circuit de St. Louis, David Mason, préside l’audience, qui devrait durer toute la semaine. Johnson était dans la salle d’audience lundi, vêtu d’une chemise bleue et d’une cravate avec un pantalon marron. Il s’est assis tranquillement à côté de ses avocats et a écouté les témoignages.

Boyd a été abattu sur le porche de sa maison par deux hommes portant des masques de ski le 30 octobre 1994. Un homme qui était avec Boyd, James Gregory Elking, s’est échappé.

Johnson a été reconnu coupable du meurtre de Boyd pour une dette de drogue de 40 $ et a été condamné à perpétuité. Un autre homme, Phil Campbell, a plaidé coupable à une accusation réduite en échange d’une peine de sept ans de prison.

Charles Weiss, un avocat du bureau du procureur de Saint-Louis, a décrit pour Mason les circonstances qui ont conduit à l’arrestation de Johnson.

Une femme qui vivait à proximité a déclaré à la police que Johnson était la seule personne qu’elle connaissait qui aurait pu avoir un problème avec Boyd. La police a mis Johnson dans une file d’attente, mais Elking ne l’a pas identifié au départ, ne le faisant qu’après que les détectives l’ont contraint, a déclaré Weiss.

Un autre détective a allégué que Johnson lui avait à un moment donné laissé échapper: «Je n’aurais pas dû laisser le blanc vivre», se référant à Elking. Weiss a déclaré qu’il n’y avait aucun enregistrement de cette conversation, mais Loesch l’a citée comme preuve de la culpabilité de Johnson.

Johnson a affirmé qu’il était avec sa petite amie, à des kilomètres de là, lorsque la fusillade s’est produite. Elking a rétracté son identification de Johnson il y a environ 20 ans. Campbell et un autre homme, James Howard, ont signé plus tard des affidavits sous serment admettant le meurtre et ont déclaré que Johnson n’était pas impliqué.

Campbell est maintenant mort et Howard purge une peine à perpétuité pour un meurtre non lié et près d’une douzaine d’autres crimes commis lors d’un incident en 1997. Il portait des menottes et une tenue de prison orange lors de son témoignage lundi.

« Comment Marcus est-il mort ? L’avocat de Johnson, Jonathan Potts, a demandé.

“Moi et Phillip Campbell l’avons tué sur son porche”, a répondu Howard.

Howard, 46 ans, avait 17 ans au moment du meurtre de Boyd. Il a témoigné que lui et Campbell avaient décidé d’aller chez Boyd et de le voler puisque Boyd devait de l’argent de la drogue à un autre ami. Ils ont mis des vêtements noirs et des masques de ski noirs et ont trouvé Boyd et un deuxième homme sur le porche, a-t-il dit.

Howard a dit qu’il avait attrapé Boyd. Quand ils se sont débattus, Campbell est intervenu. Howard a déclaré que Campbell avait tiré sur Boyd sur le côté, tandis qu’Howard lui avait tiré dans la nuque et la nuque. Il a dit qu’ils n’avaient pas tiré sur le témoin, Elking, parce qu’ils ne pensaient pas qu’il pouvait les identifier.

« Est-ce que Lamar Johnson était là ? demanda Potts.

“Non,” répondit Howard. Il a dit qu’il avait décidé vers 2002 d’admettre le crime et d’essayer d’aider Johnson à se libérer.

“J’essayais de réparer les torts que je lui avais faits”, a déclaré Howard.

Lors du contre-interrogatoire d’Howard, Loesch a cité des incohérences dans sa version des événements. Des affidavits signés par Howard ont déclaré que lui et Campbell étaient retournés chez Howard après le meurtre et que Campbell était resté à la maison pendant trois jours. Howard dit maintenant que Campbell a quitté la maison la nuit du meurtre. Howard a également admis qu’un affidavit donnait le mauvais itinéraire que les hommes avaient emprunté pour se rendre chez Boyd.

Howard a dit qu’il ne se souvenait pas de tous les détails d’il y a 28 ans.

“Ce que je peux vous dire, c’est que je lui ai tiré dessus”, a-t-il déclaré.

Elking a témoigné qu’il était chez Boyd en train d’essayer d’acheter du crack lorsque deux hommes armés portant des masques noirs se sont précipités. Il a vu les deux hommes armés tirer sur Boyd, puis partir.

Elking a été appelé pour voir les files d’attente de suspects potentiels. Alors qu’il était toujours incapable d’identifier qui que ce soit, il a déclaré que le détective Joseph Nickerson lui avait dit: “Je sais que vous savez qui c’est” et l’a exhorté à “aider à sortir ces gars de la rue”.

Se sentant “intimidé” et voulant aider la police, Elking a déclaré que si les enquêteurs lui disaient qui ils soupçonnaient, il les identifierait comme les tireurs.

« Je déteste ça et je vis avec ça depuis 30, 28 ans. J’aimerais juste pouvoir changer le temps », a déclaré Elking, retenant ses larmes.

L’enquête de Gardner en collaboration avec le Midwest Innocence Project a également allégué une faute du procureur et des paiements secrets à Elking, ainsi que des rapports de police falsifiés et des témoignages parjurés.

Nickerson a nié les allégations de Gardner et a déclaré au St. Louis Post-Dispatch qu’il croyait toujours que Johnson était coupable.

En mars 2021, la Cour suprême du Missouri a rejeté la demande de Johnson pour un nouveau procès après que le bureau de Schmitt a soutenu avec succès que Gardner n’avait pas le pouvoir d’en demander un tant d’années après le jugement de l’affaire.

L’affaire a conduit à l’adoption d’une loi de l’État qui permet aux procureurs d’obtenir plus facilement de nouvelles audiences dans les cas où il existe de nouvelles preuves d’une condamnation injustifiée. Cette loi a libéré un autre détenu de longue date, Kevin Strickland, l’année dernière. Il avait purgé plus de 40 ans pour un triple meurtre à Kansas City.

Jim Salter, Associated Press