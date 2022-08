Un homme du Missouri accusé d’avoir menacé un responsable électoral

PHOENIX (AP) – Un homme du Missouri a été inculpé pour avoir laissé un message menaçant sur le téléphone portable personnel du haut responsable électoral du comté le plus peuplé d’Arizona, ont déclaré des responsables fédéraux.

L’affaire est la deuxième déposée au cours du mois dernier contre des personnes accusées d’avoir menacé de hauts responsables électoraux dans l’État du champ de bataille. Fin juillet, un homme du Massachusetts a été accusé d’avoir menacé de faire sauter la secrétaire d’État de l’Arizona Katie Hobbs à la suite des élections de 2020 qui ont vu l’ancien président Donald Trump perdre dans l’État. Hobbs est un démocrate actuellement candidat au poste de gouverneur.

Le département américain de la Justice a annoncé mercredi l’acte d’accusation contre Walter Lee Hoornstra, 50 ans, de Tecumseh. Il risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale pour avoir fait une communication interétatique menaçante et jusqu’à deux ans de prison pour avoir passé un appel téléphonique menaçant.

Hoornstra est accusé d’avoir menacé l’enregistreur du comté de Maricopa, Stephen Richer, le 19 mai 2021. Richer est un républicain qui a remporté son siège lors des élections de 2020 et a vigoureusement défendu les pratiques électorales et la sécurité du comté.

L’ancien président Donald Trump a concentré sa colère sur sa défaite en Arizona en 2020 sur le comté de Maricopa, et le Sénat de l’État contrôlé par les républicains a effectué un «audit médico-légal» très critiqué des résultats du comté l’année dernière. L’examen n’a trouvé aucune preuve de problèmes majeurs avec l’élection et un décompte manuel des bulletins de vote a confirmé la victoire du président démocrate Joe Biden.

Les responsables électoraux en Arizona et dans d’autres États du champ de bataille ont été menacés et intimidés par certains partisans de Trump depuis qu’il a perdu les élections.

Richer n’a pas immédiatement renvoyé les messages demandant des commentaires, mais dans une longue déclaration sur Twitter, il a remercié le FBI, le ministère de la Justice et les forces de l’ordre locales d’avoir poursuivi les personnes qui le menacent ainsi que les agents électoraux du comté.

“Malheureusement, j’ai BEAUCOUP plus pour les occuper”, a écrit Richer. “Et, pire encore, il en va de même pour certains des membres non publics (des enregistreurs et du bureau des élections).”

Richer a également déclaré qu’il craignait que des menaces comme celle qu’il a reçue ne deviennent plus courantes et qu’il s’inquiétait des effets sur les fonctionnaires, des juges de la Cour suprême des États-Unis aux juges fédéraux, procureurs, agents du FBI et autres.

« Et pourtant, les menaces et les actions violentes continuent d’être normalisées, ou du moins balayées sous le tapis, par de nombreux « leaders » de la société », a écrit Richer. “Quiconque dit” oh, mais ce n’était que quelques-uns d’entre eux “ou” oh, mais ce sont normalement de bonnes personnes “contribue à cet effet paralysant et à cette mentalité de foule.”

Les dossiers publics du tribunal dans l’affaire Hoornstra qui incluraient un avocat de la défense qui pourrait commenter ne sont pas encore disponibles. Le ministère de la Justice n’a pas révélé s’il avait été arrêté et n’a pas immédiatement répondu aux messages.

Fin juillet, le FBI a arrêté James W. Clark, 38 ans, de Falmouth, Mass., sur un acte d’accusation en trois chefs qui l’accuse d’avoir menacé de faire exploser une bombe dans «l’espace personnel» de la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs si elle le faisait. pas démissionner.

Clark a comparu pour la première fois devant le tribunal fédéral de Phoenix mercredi, où son avocat a plaidé non coupable. L’avocat a déclaré dans un dossier au tribunal que Clark était indigent et qu’il vivait dans une maison sobre à Boston. La défenseure publique fédérale adjointe Jeanette Alvarado n’a pas immédiatement répondu au message sollicitant des commentaires mercredi.

Au cours de l’audience, le magistrat de procédure, le juge John Z. Boyle, a maintenu les conditions de libération initiales de Clark et en a ajouté une, à savoir qu’il ne possédait pas d’armes à feu ni d’autres armes ou explosifs mortels. Il reste libre sans caution.

Clark risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable d’avoir fait l’alerte à la bombe et cinq ans pour chacun des autres chefs d’accusation, selon le ministère américain de la Justice.

Le procureur général Merrick Garland a formé un groupe de travail sur les menaces électorales en juin 2021 pour se concentrer sur les menaces de violence contre les élus, les travailleurs et les bénévoles afin de s’assurer qu’ils sont en mesure de superviser les élections sans harcèlement. Les affaires contre Clark et Hoornstra font partie de cet effort.

Bob Christie, l’Associated Press