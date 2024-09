Un homme du Missouri a été exécuté pour un meurtre commis en 1998. Était-il coupable ou innocent ?

JEFFERSON CITY, Missouri — Alors que la fin de sa vie approchait, Marcellus Williams, condamné à mort dans le Missouri, s’est vu offrir l’opportunité de faire une dernière déclaration au monde.

Il n’a pas prononcé beaucoup de mots, ni proclamé son innocence ni admis sa culpabilité dans le meurtre en 1998 de Lisha Gayle, une assistante sociale et ancienne journaliste du St. Louis Post-Dispatch qui avait été poignardée 43 fois lors d’un cambriolage de sa maison de banlieue de St. Louis. Williams semblait plutôt exprimer sa paix face à son sort, écrivant simplement : « Louange à Allah dans toutes les situations !!! »

L’exécution de Williams Mardi, d’autres se sont demandé si cela aurait dû avoir lieu.

Le gouverneur et le procureur général du Missouri et le plus haut tribunal Les membres de la famille de Gayle restent convaincus de sa culpabilité. Ceux qui ont plaidé sa cause continuent d’insister sur son innocence. Le procureur du comté de Saint-Louis, citant des questions en suspens, estime que la peine de Williams aurait dû être commuée en prison à vie. La famille de Gayle, bien que ne s’exprimant pas publiquement, s’est également jointe à la demande de laisser Williams vivre.

L’exécution du Missouri, effectuée dans une prison de Bonne Terre, était l’une des cinq prévus dans une semaine aux États-Unis, renouant avec un débat de longue date sur la manière dont la peine de mort est appliquée dans les États.

Lorsque Gayle a été tuée, des objets volés chez elle ont été vendus par Williams ou retrouvés en sa possession. Une ancienne petite amie et une détenue qui partageait une cellule avec Williams ont également témoigné lors de son procès qu’il avait avoué avoir tué Gayle.

L’ex-petite amie a déclaré à la police que lorsque Williams est venue la chercher le jour de la mort de Gayle, elle a remarqué qu’il portait une veste alors qu’il faisait chaud dehors, qu’il y avait du sang sur sa chemise, des égratignures sur son cou et qu’il y avait un ordinateur portable dans sa voiture. Elle a déclaré à la police que lorsqu’elle a regardé dans le coffre de la voiture le lendemain, elle a trouvé un sac à main contenant les papiers d’identité de Gayle.

Lorsque la police a fouillé la voiture de Williams plus d’un an après la mort de Gayle, elle a trouvé une règle et une calculatrice du St. Louis Post-Dispatch qui avaient appartenu à Gayle. La police a également récupéré un ordinateur portable volé au domicile de Gayle à un homme qui l’avait acheté à Williams.

Les avocats de Williams ont fait valoir que l’ex-petite amie et son compagnon de cellule étaient des criminels condamnés qui voulaient une partie de la récompense de 10 000 $. L’ancien compagnon de cellule de Williams a reçu une récompense de 5 000 $. L’ex-petite amie n’a jamais demandé la récompense, a déclaré le bureau du gouverneur.

Les autorités n’ont trouvé aucune preuve matérielle sur la scène du crime reliant Williams à la mort de Gayle.

Les avocats de Williams ont souligné que les traces de sang, les empreintes digitales et les cheveux retrouvés sur les lieux ne correspondaient pas à ceux de Williams. Mais un procureur a déclaré que ces tests n’étaient tout simplement pas concluants.

Le couteau utilisé pour le meurtre a également été laissé sur les lieux. Un enquêteur de la scène de crime a témoigné lors du procès de Williams en 2001 que le tueur portait des gants. Mais des questions ont circulé pendant des années au sujet des tests ADN du couteau.

La Cour suprême de l’État a annulé l’exécution prévue de Williams en 2015, laissant le temps de procéder à d’autres tests ADN. Quelques heures seulement avant que Williams ne soit à nouveau exécuté en 2017, le gouverneur de l’époque, Eric Greitens, a également annulé l’injection létale en raison de questions d’ADN. Greitens a nommé un comité de juges à la retraite pour enquêter sur l’affaire. Mais le panel n’est jamais parvenu à une conclusion avant que le gouverneur Mike Parson ne le dissolve en 2023.

En août, de nouveaux tests ont révélé que l’ADN du couteau correspondait à celui des membres de l’équipe de l’accusation qui l’avaient manipulé sans porter de gants. Sans preuve désignant quelqu’un d’autre, les avocats de Williams ont renoncé à poursuivre leur plaidoyer d’innocence devant le tribunal et ont recentré leurs arguments sur de prétendues erreurs de procédure, notamment le fait que les procureurs avaient mal géré les preuves et exclu à tort un homme noir du jury en partie en raison de sa race.

Depuis la réintroduction de la peine capitale en 1972, aucun cas avéré d’exécution d’innocent n’a été recensé aux États-Unis, mais au moins 21 personnes ont été exécutées malgré des allégations d’innocence « fortes et crédibles », selon le Centre d’information sur la peine de mort. Le groupe a précisé que ce décompte inclut Williams, qui a été ajouté à la liste mercredi.

La liste du centre comprend également deux autres hommes du Missouri. Ils sont Walter Bartonexécuté en mai 2020 pour avoir poignardé mortellement une femme de 81 ans, et Larry Griffith, exécuté en juin 1995 pour avoir tué par balle un homme de 19 ans.

En outre, le centre énumère trois condamnés à mort actuellement menacés d’exécution malgré de solides allégations d’innocence : Richard Glossipqui a été reconnu coupable en Oklahoma du meurtre sur commande du propriétaire d’un motel ; Toforest Johnsonqui doit mourir en Alabama pour le meurtre d’un shérif adjoint en congé ; et Robert Robersonqui a été reconnu coupable au Texas du meurtre de sa fille de 2 ans.

Au moment du procès pour meurtre de Williams, il avait déjà une longue liste de condamnations pour cambriolage, vol à main armée, vol et agression dans d’autres affaires. Un jury l’a reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Gayle, ce qui dans le Missouri peut être puni de mort ou de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il n’a fallu que 90 minutes aux jurés pour décider qu’il méritait la peine de mort.

Le procureur du comté de Saint-Louis, Wesley Bell, un démocrate qui a pris ses fonctions en 2019 et qui se présente au Congrès, a cité une loi relativement récente du Missouri pour rouvrir la question de la culpabilité ou de l’innocence de Williams. Bell a frappé un accord en août avec le Midwest Innocence Project, qui représentait Williams, qui aurait permis à Williams de plaider à nouveau sans contestation pour meurtre au premier degré en échange d’une nouvelle peine de prison à vie sans libération conditionnelle.

La position de Bell rend l’affaire très inhabituelle, a déclaré Robin Maher, directeur exécutif du Centre d’information sur la peine de mort, qui rend compte des problèmes liés à la peine capitale et dispose d’une base de données de près de 1 600 exécutions.

Maher a déclaré qu’il était « extrêmement inhabituel, très rare » qu’un procureur se range du côté d’un prisonnier menacé d’exécution.

Mais le procureur général républicain du Missouri, Andrew Bailey, s’y est opposé et les tribunaux a maintenu la peine de mort.

En fin de compte, la décision d’exécution revenait à Parson, qui aurait pu utiliser les pouvoirs du gouverneur pour convertir la peine de Williams en réclusion à perpétuité.

Une demande de clémence déposée au nom de Williams plaidait pour la clémence, soulignant que la famille de Gayle était également favorable à la réclusion à perpétuité plutôt qu’à la peine de mort. Mais Parson n’était pas d’accord, expliquant dans sa propre déclaration finale sur l’affaire : « Aucun juré ni juge n’a jamais trouvé crédible la déclaration d’innocence de Williams. »

L’article a été corrigé pour corriger l’orthographe du nom de famille du condamné à mort du Texas. Il s’agit de Robert Roberson et non de Robertson.

Hanna a fait son reportage depuis Topeka, au Kansas.