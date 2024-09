Un homme du Mississippi reconnu non coupable d’avoir menacé le sénateur républicain américain Roger Wicker

OXFORD, Miss. — Un jury a acquitté un homme du Mississippi accusé de menaçant de tuer Le sénateur républicain américain Roger Wicker lors d’une confrontation avec l’un des proches de Wicker.

Six femmes et six hommes ont délibéré pendant environ une heure et demie mardi avant de déclarer à l’unanimité William Carl Sappington non coupable d’avoir menacé de blesser ou de tuer un responsable américain, a déclaré le tribunal du nord-est du Mississippi. Journal quotidien signalé.

L’avocat de Sappington, Tom Levidiotis, a déclaré que les procureurs fédéraux n’avaient pas réussi à prouver que la menace présumée était crédible.

« Il n’y a aucune trace ni aucune preuve que cela ait quelque chose à voir avec les fonctions officielles (du sénateur) », a déclaré Levidiotis. « Roger Wicker n’a aucune idée de l’existence de cet homme. »

Après le verdict du procès de deux jours, Sappington a été libéré de prison pour la première fois depuis son arrestation pour cette accusation en mai 2023.

Une condamnation aurait été passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison fédérale.

Sappington a été accusé de s’être rendu au domicile de Hickory Flat du cousin germain du sénateur, George Wicker, le 26 avril 2023. Les procureurs ont cru le témoignage de George Wicker, 83 ans, qui a déclaré que Sappington avait demandé s’il était lié au sénateur et avait ensuite déclaré : « Dites-lui que je vais le tuer. »

Lors d’un entretien avec le FBI, Sappington a nié avoir proféré une menace directe contre Roger Wicker, qui siège au Sénat depuis 2007.

« Si j’y allais pour le tuer, il serait mort », a déclaré Sappington lors de l’interview enregistrée du FBI de 2023 qui a été diffusée au jury. « Mais je ne suis pas intéressé par ça. Je ne veux même pas le tuer avec la loi. »

Sappington a déclaré avoir accusé le sénateur d’avoir participé à un complot visant à dissimuler un enlèvement aggravé à son encontre. En février 2014, Sappington a été arrêté pour avoir agressé son propre frère. Il a tenté de fuir et a été mordu par un chien policier. Les autorités l’ont emmené dans un hôpital de Memphis, dans le Tennessee, pour soigner les blessures qu’il a subies lors de son arrestation.

Selon les procureurs, George Wicker était enfermé chez lui et effrayé. Lors de l’appel au 911, il a déclaré que Sappington était un « homme fou ». Mais le premier agent des forces de l’ordre arrivé au domicile a trouvé George Wicker dans son abri d’auto en train de se disputer avec Sappington, qui se trouvait à environ 4,6 mètres de là dans l’allée. Sappington a déclaré qu’il essayait de partir, mais George Wicker n’arrêtait pas de le rappeler.

George Wicker a affirmé catégoriquement dans son témoignage que l’incident s’était produit le matin. Mais un rapport de police a montré que l’incident s’était produit vers 18 heures. Au cours d’un appel de 45 secondes au 911 du comté de Benton, on a entendu George Wicker dire à deux reprises qu’il allait tuer Sappington.