Un homme du Minnesota plaide coupable d’un faux incendie criminel “BLM”

Un homme de Brooklyn Center, dans le Minnesota, a plaidé coupable de fraude électronique “après avoir déposé des réclamations d’assurance frauduleuses pour un incendie criminel organisé”, selon un ministère de la Justice communiqué de presse. Mais ce n’était pas votre escroquerie régulière à l’assurance.

Dans ce cas, l’incendie criminel et le vandalisme mis en scène ont été conçus pour donner l’impression qu’ils avaient été commis par un militant de Black Lives Matter et/ou d’Antifa soutenant Joe Biden. Et cela a été fait pour donner l’impression que cela avait été fait dans le seul but de le coller à un partisan de Trump.

Citant des documents judiciaires, le Rapports du MJ que sur 23 septembre 2020, Denis Vladimirovitch Molla30 ans, a faussement signalé aux forces de l’ordre que quelqu’un avait mis le feu à son camping-car et que trois hommes inconnus se trouvaient près de chez lui lorsqu’il a entendu une explosion.

Molla a également rapporté que sa porte de garage avait été vandalisée avec des graffitis peints à la bombe indiquant «Biden 2020», «BLM» et un symbole Antifa, et que son camping-car avait été ciblé parce qu’il avait un drapeau Trump 2020 affiché dessus. En réalité, Molla a mis le feu à sa propre propriété et a peint à la bombe les graffitis de son propre garage.

Ouais– nous avons certainement vu cela avant.

Vous souvenez-vous tous quand Barack Obama se présentait contre John McCain et qu’une femme blanche folle partisane de McCain a gravé la lettre “B” sur son propre visage et faussement rapporté qu’un homme noir l’avait fait juste parce qu’elle était une électrice républicaine ? Rappelez-vous comment personne qui se lave régulièrement les jambes ne l’a acheté parce que les Noirs ne font vraiment pas de merde comme ça ?

(De plus, cela n’avait aucun sens parce que “B” pouvait signifier n’importe quoi. Cela pourrait être B pour “Becky”, B pour “B*****, ne tue pas mon ambiance”, B pour ” Booooy, si vous ne faites pas GTOH, ou B comme dans “Les Blancs mentent sur les Noirs tous les jours, B.””)

C’est aussi comme cette fois où un vieil homme blanc a revendiqué des vandales noirs peint “Règle des Noirs” dans son allée et personne dont les armoires à épices restent pleines ne l’a acheté parce que les Noirs ne parlent tout simplement pas comme ça ! (Si jamais vous entendez une personne noire se référer affectueusement aux Noirs comme des « Noirs », suivez-la avec « règle », « rock » ou toute autre variante du style d’affirmation généralement utilisé par les personnes qui se demandent si les douches quotidiennes sont même nécessaires.– vous avez probablement identifié l’opp dans le bâtiment.)

La ruse de MAGA Molla a subi le même problème. Le mensonge des graffitis n’a jamais sonné vrai. Cela ressemblait à quelque chose qu’un ailier droit épris de Trump, détestant Black Lives Matter et propagandiste d’Antifa penserait tout en essayant d’imiter leur idée de ce que «la gauche» ferait.

Molla est le genre de gars qui voudrait cambrioler une banque déguisé en homme noir et dire au caissier, “Hé, dinde de jive, mets la skrilla dans le sac avant que je ne mette une casquette dans ton cul!”

Le communiqué de presse du DOJ ajoute que Molla a soumis plusieurs réclamations d’assurance demandant une couverture pour les dommages causés à son garage, à son camping-car, à ses véhicules et à sa résidence par l’incendie. Lorsque la compagnie d’assurance de Molla a rejeté certaines de ces réclamations, Molla a déposé une plainte écrite auprès de la compagnie d’assurance affirmant qu’elle le fraudait et a menacé de signaler la société au ministère du Commerce et au procureur général.

Mais ce n’est pas tout…

Molla a également créé et permis à d’autres de créer deux comptes GoFundMe au profit de Molla et de sa famille. Au total, Molla a soumis plus de 300 000 $ en réclamations d’assurance frauduleuses et il a reçu environ 61 000 $ de sa compagnie d’assurance. Molla a également reçu plus de 17 000 $ de donateurs individuels via GoFundMe. Donc, Molla était juste là à mentir, à faire de la propagande et à arnaquer les donateurs comme s’il était Donald Trump essayant d’expliquer pourquoi il n’avait pas obtenu un second mandat.

Ironique, non ?