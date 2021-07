Un homme du Michigan trouve plus de 150 boules de bowling lors de la rénovation de sa maison

DETROIT – Un jour normal, la plupart des gens ne s’attendent pas à trouver une boule de bowling sur leur marche arrière, mais un homme du Michigan en a trouvé plus de 158 sous la sienne.

David Olson, 33 ans, démolissait les marches arrière de sa maison le matin du 1er juillet, lorsqu’il a vu une sphère noire enfouie dans le sable derrière des parpaings.

« C’était l’une des boules de bowling. Je n’y ai pas beaucoup pensé. Je supposais en quelque sorte qu’il n’y en avait peut-être que quelques-unes à remplir. Plus je m’enfonçais, plus je réalisais que c’était en gros, tout un quadrillage d’entre eux constitue le poids là-dedans », a déclaré Olson.

« En fait, j’étais un peu content de ça parce qu’il est un peu plus facile de faire rouler des boules de bowling que de déplacer le sable et de trouver où mettre tout ça », a-t-il déclaré.

Alors que le décompte initial d’Olson sur Facebook totalisait 50 balles, il en découvrit de plus en plus. Plus tard,. Olson a compté environ 120 balles. Le décompte final s’élevait à 158, bien qu’Olson ait déclaré qu’il pouvait sentir plus de balles dans le sol. Ces derniers jours, Olson en a découvert deux autres, portant le nombre à 160.

« Il y a certainement plus … mais à ce stade dans la zone où je dois travailler, j’ai creusé environ 2 pieds plus bas que lorsque j’ai trouvé ma dernière balle et je pense que c’est à peu près nettoyé dans cette section », a-t-il déclaré. .

Lorsqu’il a découvert les balles pour la première fois, Olson a déclaré que ses pensées se tournaient vers ses trois jeunes enfants curieux. Il a contacté Brunswick Bowling Products, le fabricant des boules et lui a demandé si elles pouvaient être toxiques. Après environ une journée, Olson a reçu une réponse. Olson a envoyé des photos, et après avoir exécuté les numéros de série sur les balles, la société a déterminé qu’elles avaient été fabriquées dans les années 1950 et a vérifié qu’elles étaient sûres et pouvaient être éliminées.

Bien que cette cache puisse être le rêve d’un quilleur, les balles ne feront pas leur chemin vers les pistes de si tôt. Olson a déclaré que la plupart des balles étaient en mauvais état et que chacune des balles avait deux rainures en spirale découpées.

En ce qui concerne les origines de la balle, Olson a déclaré qu’il y avait une usine de boules de bowling Brunswick à Muskegon, dans le Michigan. Il a déclaré que certains anciens employés de Brunswick l’avaient contacté via sa publication sur Facebook et que les travailleurs avaient l’habitude de prendre des boules de bowling mises au rebut pour les utiliser comme alternative moins chère au gravier ou au sable.

Olson a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser les boules comme bordure pour son aménagement paysager ou pour faire des sculptures. Il a également fait don de huit balles pour une église voisine à utiliser dans un canon de boule de bowling à un rôti de porc. Il en donnera également à son beau-père, qui prévoit de les utiliser comme pieds de meubles sur mesure.

