Un homme du Michigan, qui a gagné Rs 83 Lakh à la loterie, pensait que des amis lui avaient fait une farce

Gagner de l’argent à la loterie semble être un rêve pour beaucoup. Cependant, lorsque la personne gagne une somme énorme, c’est difficile à croire. Quelque chose de similaire est arrivé à un homme du Michigan qui a presque négligé sa chance en pensant que ses amis lui faisaient une farce. L’homme a reçu un e-mail disant qu’il avait gagné un prix de 100 000 $ (environ Rs 83 lakh) à une loterie. Le joueur du comté d’Ingham, âgé de 59 ans, a déclaré qu’il ne se souvenait même pas d’avoir participé au tirage au sort et qu’il avait décroché le jackpot.

Le joueur a partagé qu’il avait reçu un e-mail disant qu’il avait gagné 100 000 $ dans un jeu de loterie de la seconde chance. “Je pensais que c’était des copains d’université qui me jouaient un tour”, a-t-il ajouté. Le joueur n’y a même pas cru après avoir parlé au bureau de la loterie. “J’étais sceptique sur tout. Maintenant, assis ici tenant un chèque, je sais que c’est très réel ! il a déclaré.

Plus tard, il est venu à l’esprit de l’homme qu’il avait scanné un billet à gratter non gagnant de 300 000 000 $ Diamond Riches sur l’application Michigan Lottery. Il l’a automatiquement inscrit au tirage du 28 septembre.

Top showsha vidéo

Il a également partagé qu’il était un joueur de loterie depuis longtemps et qu’il avait gagné un peu ici et là, mais qu’il n’avait jamais pensé qu’il gagnerait une somme énorme. “J’ai rêvé de ce à quoi cela ressemblerait, mais je n’aurais jamais imaginé que ce serait une réalité”, a-t-il ajouté.

Selon le Michigan Lottery Connect, le gagnant s’est récemment rendu au siège de la loterie pour réclamer le gros lot. L’homme va économiser son montant gagnant.

Plus tôt, un couple âgé du Maryland, aux États-Unis, a acheté par erreur trois billets de loterie identiques et a fini par tous les gagner. Selon les médias, les billets ont été achetés par erreur et les trois billets appartenaient au même tirage. Le couple a remporté un total de 150 000 $ (environ Rs 1,22,82,030).

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici