Un homme du Michigan meurt en Floride en livrant des vélos gratuits

KINGSFORD, Michigan (AP) – Un vétéran de l’armée du Michigan qui a transformé sa vie avec un magasin de vélos est décédé dans un accident alors qu’il livrait des vélos gratuits à des enfants de Floride touchés par l’ouragan Ian, a déclaré sa famille.

Steven Pringle, 57 ans, a été tué à Punta Gorda, en Floride, le 23 novembre, quelques semaines après qu’un profil dans le Detroit Free Press ait décrit comment sa passion pour la réparation de vélos avait touché de nombreuses personnes dans la péninsule supérieure du Michigan.

« Une dame a dit : ‘Nous n’avions pas les moyens d’acheter un vélo, et votre père a donné un vélo à mon fils.’ J’ai été vraiment époustouflé par l’impact qu’il a eu », a déclaré le fils de Pringle, Jason Pringle, au Free Press la semaine dernière.

Quelqu’un a placé un vélo, peint en blanc, sur les lieux de l’accident de Punta Gorda, un mémorial commun aux victimes de collisions mortelles. Il y a un message sur le cadre : « May the legend live on ».

Pringle conduisait une camionnette avec une remorque de vélos lorsqu’il a traversé une intersection où il manquait un panneau d’arrêt en raison de l’ouragan, a rapporté le Free Press.

Plus tôt cette année, Pringle a déclaré au journal qu’il était désespéré, qu’il mangeait mal et qu’il vivait dans un camping-car lorsqu’il s’est réveillé en priant le chapelet catholique. Il est finalement devenu Build a Bicycle — Bicycle Therapy, un magasin à Kingsford où il a réparé des vélos, en a vendu de nouveaux et en a donné beaucoup.

“J’ai eu des gens au début qui m’ont dit:” Vous donnez trop “, a déclaré Pringle. «Mais plus nous donnons, plus cela revient à la fin de la journée. Je n’ai pas besoin d’argent. Qu’est-ce que je vais en faire, le récupérer et le conserver ? »

The Associated Press