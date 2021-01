LANSING, Michigan – Un homme du Michigan fait face à des accusations de terrorisme et d’autres crimes après avoir prétendument appelé à une fausse alerte à la bombe au Capitole de l’État et menacé séparément de tuer un représentant de l’État.

Mais les responsables n’ont pas expliqué pourquoi Michael Chad Varrone n’a pas été arrêté il y a près d’un mois, alors qu’il aurait utilisé son téléphone portable pour menacer de tuer la représentante de l’État Cynthia Johnson, D-Detroit, et sa famille, s’identifiant et même épelant son nom dans un message vocal qu’il a laissé à un bureau législatif.

Une porte-parole de la police de l’État du Michigan a initialement déclaré que les sergents de la Chambre – et non le MSP – avaient géré l’enquête sur le message du 12 décembre qui menaçait Johnson. Mais Gideon D’Assandro, porte-parole du président de la Chambre, a déclaré que les sergents de la Chambre ne traitaient que des menaces immédiates autour du complexe du Capitole et qu’ils avaient renvoyé l’appel téléphonique au MSP.

«Oui, ils ont partagé des informations avec nous à ce sujet», a déclaré la porte-parole du MSP, Shanon Banner. « Cependant, ils ne nous ont pas renvoyé la plainte. C’était uniquement à des fins de sensibilisation. »

Johnson a déclaré vendredi au Free Press qu’elle souhaitait une enquête approfondie et que quiconque est responsable de ne pas poursuivre l’affaire devrait être renvoyé.

« Le gars est blanc; je suis noir », a déclaré Johnson. « Si j’étais une femme blanche, je pense que cela serait traité un peu différemment. »

Varrone, 48 ans, de Charlotte, a été arrêté jeudi et est accusé d’avoir lancé une fausse alerte à la bombe au Capitole de l’État plus tôt dans la matinée. Varrone est également accusé d’avoir menacé de tuer Johnson lors d’un appel téléphonique le 12 décembre, a déclaré le bureau du procureur général Dana Nessel dans un communiqué de presse.

Varrone a été interpellé vendredi devant la magistrate Laura Millmore du tribunal de district 54-A de Lansing pour deux chefs d’accusation de faux rapport ou de menace de terrorisme et un chef de faux rapport ou de menace de bombe.

Les accusations de terrorisme – dont l’une est liée à l’appel téléphonique à Johnson – sont des crimes de 20 ans. La fausse accusation de menace à la bombe est un crime de quatre ans.

Le tribunal a fixé la caution de Varrone à 50 000 $ en espèces.

« Les menaces à notre démocratie ne doivent pas être tolérées, et mon bureau travaillera sans relâche pour garantir que les personnes qui travaillent et visitent notre Capitole puissent le faire en toute sécurité », a déclaré Nessel.

Le 12 décembre, Varrone aurait appelé la Chambre des représentants du Michigan à six reprises et aurait menacé au moins une fois la vie de Johnson et des membres de sa famille, selon la plainte.

Lors d’un appel au bureau du représentant d’État Thomas Albert, R-Lowell, Varrone a utilisé son téléphone portable pour laisser un message vocal dans lequel il a dit: « S’il y a encore une menace par un démocrate du Michigan qui est censé me représenter , Je viendrai personnellement là-bas et prendrai en charge ce putain de bâtiment du Capitole », selon un affidavit déposé avec la plainte.

Varrone, qui a donné son nom et l’a épelé, a ajouté: « Si je suis menacé par un autre sénateur ou quelqu’un comme Cynthia Johnson, je m’occuperai personnellement de ce (juron) et de toute sa famille (juron), il y aura il ne restera plus de Johnson au Michigan », selon l’affidavit.

Johnson a déclaré qu’elle avait été informée de la menace au moment où elle a été faite, mais qu’elle était furieuse de la manière dont l’enquête aurait été menée.

«Pourquoi ce type n’a-t-il pas été arrêté? elle a demandé. « Pourquoi le Capitole était-il plus important que la représentante de l’État, la femme noire de Detroit? »

D’Assandro a déclaré que les sergents de la Chambre ne traitaient que «les menaces immédiates sur les lieux» et n’étaient pas en mesure de retrouver et d’arrêter un homme qui vivait à Charlotte, à environ 18 miles de là.

« Ce n’est pas vrai », a déclaré Banner. Les sergents de la Chambre sont des «agents de police certifiés dotés de pleins pouvoirs d’arrestation».

Johnson a déclaré qu’elle pensait avoir été pointée du doigt par Varrone en raison d’une vidéo Facebook qu’elle avait publiée sur d’autres menaces qu’elle avait reçues, qui, selon Johnson, avait été manipulée sur les réseaux sociaux pour donner l’impression qu’elle menaçait de violence.

Les leaders à la Chambre de l’État républicain ont dépouillé Johnson de ses missions au comité le 9 décembre sur la vidéo Facebook.

Selon l’affidavit, Varrone a admis avoir passé l’appel qui menaçait Johnson lorsqu’il a été interrogé jeudi par la police d’État. Il s’est dit « contrarié par les déclarations publiques » que Johnson avait faites.

Varrone a déclaré à la police qu’il ne se rappelait pas avoir lancé l’alerte à la bombe jeudi matin, mais il était bouleversé par les événements de mercredi au Capitole américain et « parfois ne se souvient pas des conversations et des événements lors de son premier réveil le matin ».

L’alerte à la bombe de jeudi est survenue un jour après une émeute des partisans de Trump au Capitole américain à Washington, au cours de laquelle des engins explosifs ont été découverts, des émeutiers ont causé des dégâts à l’intérieur du Capitole et un policier du Capitole et un émeutier ont été tués.

« Je suis reconnaissant que cet incident (au Michigan) n’ait pas entraîné de blessures ou de blessures graves », a déclaré Nessel. « Cependant, j’espère que cet incident et la tragédie honteuse qui s’est produite mercredi au Capitole de notre pays à Washington, DC, pourront nous rappeler les mesures de sécurité que nous devons travailler pour maintenir et améliorer pour protéger le caractère sacré de notre démocratie et la sécurité de notre personnes. »

L’alerte à la bombe de jeudi a brièvement fermé le Capitole aux législateurs et au personnel, jusqu’à ce que la police de l’État du Michigan détermine que la menace était fausse. Le Capitole était déjà fermé au public.

Varrone a des audiences prévues pour le 22 janvier et le 28 janvier devant la juge Kristen Simmons.

En octobre, des responsables fédéraux ont accusé six hommes de complot en vue de kidnapper le gouverneur Gretchen Whitmer. Huit autres hommes font face au soutien du terrorisme ou à d’autres accusations de l’État en relation avec des complots contre le gouverneur, le Capitole, la police et / ou d’autres responsables.

Johnson a déclaré qu’elle ne se sentait pas en sécurité d’entrer dans le Capitole de l’État dans le climat actuel, où il n’y a pas de détecteurs de métaux et où le port ouvert d’armes à feu est autorisé, même dans les galeries publiques donnant sur les étages de la Chambre et du Sénat.

