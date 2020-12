DETROIT – Walter Forbes était étudiant à temps plein au Jackson Community College du Michigan en 1982. Il rêvait de devenir propriétaire d’une entreprise de développement immobilier après avoir obtenu son diplôme.

Un soir de cette année-là, Forbes a rompu une bagarre dans un bar. Il ne savait pas que cela changerait sa vie pour toujours.

Un homme impliqué dans la bagarre au bar a tiré sur Forbes le lendemain, selon des documents judiciaires.

Les dommages causés par le coup de feu au corps de Forbes ont peut-être mis quelques mois à guérir, mais ce qui s’est passé ensuite l’a conduit à passer près de quatre décennies en prison, laissant de profondes blessures à lui et à sa famille.

L’homme qui a tiré sur Forbes, Dennis Hall, est décédé dans son appartement de Jackson, Michigan, dans un incendie qui semblait avoir été délibérément allumé le 12 juillet 1982.

Parce que Hall et Forbes ont récemment été impliqués dans une altercation, la police a considéré Forbes comme un suspect dans l’incendie criminel. La police l’a arrêté à son domicile.

Forbes a été reconnu coupable d’incendie criminel et de meurtre en mai 1983 et condamné à la prison à vie.

Forbes, 63 ans, est devenu un homme libre le 20 novembre, plus de 37 ans après sa condamnation, après que le témoin vedette de l’accusation a admis avoir fabriqué son histoire et que des preuves ont fait surface que l’incendie pouvait faire partie d’un stratagème de fraude à l’assurance orchestré par l’immeuble. propriétaire, qui a conduit à un nouveau procès, selon des documents déposés à la Jackson County Circuit Court.

«J’avais l’impression que toutes les possibilités sur lesquelles je travaillais toutes ces années se concrétisaient», a déclaré Forbes. «Je ne pensais pas que cela prendrait autant de temps, mais la patience a payé.»

COVID-19 a donné à cette famille de l’Ohio un « coup de poing »:Des e-mails familiaux puissants montrent comment la tragédie s’est déroulée

Le témoin s’avance

Les principales preuves utilisées pour impliquer Forbes étaient le témoignage d’une femme, Annice Kennebrew, qui a déclaré avoir vu trois hommes, dont Forbes, incendier la maison centenaire de deux étages transformée en appartement à Jackson.

Le témoignage de Kennebrew contenait des divergences, conduisant l’un des trois hommes à faire rejeter les accusations contre lui après avoir passé un test polygraphique et l’autre à être acquitté, selon des documents judiciaires. Forbes a été le seul condamné, probablement en raison de la tension entre lui et la victime, a déclaré son avocat.

Forbes et son avocat ont déclaré que la charge de la preuve incombait à Forbes, que le jury le considérait comme coupable jusqu’à ce qu’il puisse prouver son innocence dès le début du procès.

Mises à jour en direct du coronavirus:L’infirmière reçoit la première dose de vaccin à New York; près de 300K morts; NYC pourrait avoir un « arrêt complet »

«Le simple fait d’être arrêté et inculpé suggère au jury que quelque chose s’est passé même s’il devrait examiner les preuves et présumer l’innocence», a déclaré l’avocat de Forbes, Imran Syed de la Michigan Innocence Clinic, au Detroit Free Press, qui fait partie du réseau USA TODAY. . « Aucun jury ne veut croire qu’un procureur a eu la peine de traduire en justice quelqu’un s’il est vraiment innocent. »

Kennebrew a admis en 2017 qu’elle avait menti – qu’elle n’avait jamais vu Forbes sur les lieux de l’incendie, selon des documents judiciaires.

Après qu’un juge a accordé une audition de preuve en février 2020, Kennebrew a témoigné « qu’elle avait faussement impliqué M. Forbes parce qu’elle avait été intimidée à le faire par deux hommes locaux qui la connaissaient dans le quartier et qui avaient menacé de lui faire du mal. famille », selon les documents judiciaires.

« Même si cela a pris une éternité, je suis toujours reconnaissant qu’elle ait fait la bonne chose, qu’elle ait enfin dit la vérité », a déclaré Forbes.

Kennebrew (dont le nom de famille était Gibson en 1982) n’a pas renvoyé de messages du Free Press.

Un témoin qui a sciemment menti sous serment pourrait être accusé de parjure, mais le délai de prescription pour le crime est généralement de six ans, a déclaré Syed. Une accusation de parjure dans ce cas peut être dangereuse et contre-productive, a-t-il ajouté.

«Nous voulons que les personnes qui ont menti se manifestent», a-t-il déclaré. «La communauté dans son ensemble est lésée si les mensonges restent cachés à jamais.»

Feu pour l’argent de l’assurance

En ce qui concerne le régime d’assurance présumé, le propriétaire de l’immeuble, David Jones, a été condamné dans le cadre d’un autre complot d’incendie criminel dans le comté de Livingston, Michigan, en 1990.

Un homme est également mort dans l’incendie du comté de Livingston, selon des documents judiciaires, et les deux personnes qui ont admis avoir conspiré avec Jones pour incendier le bâtiment en 1990 ont déclaré à la police qu’elles étaient au courant du rôle de Jones dans l’incendie de 1982 à Jackson.

Jones a reçu plus de 50 000 $ en argent d’assurance pour l’incendie de Jackson, bien au-dessus de la valeur marchande du bâtiment. Il avait acheté la propriété plus de huit ans avant l’incendie mais ne l’avait assurée que deux mois avant l’incendie, selon des documents judiciaires qui citaient les rapports de l’enquêteur des incendies sur l’affaire.

Jones est décédé quelques années avant que la Michigan Innocence Clinic ne prenne en charge le cas de Forbes en 2010. Il ne peut pas être inculpé à titre posthume.

«Je n’ai pas de mépris pour les gens qui ont menti pour me condamner», a déclaré Forbes. «La raison est égoïste: je n’allais pas leur permettre de me détruire.

«Si je ne pardonnais pas, cela ne leur serait pas préjudiciable, cela me nuirait.

Peu importe le messager politique:En ce qui concerne les conseils COVID-19, faites confiance au message, disent les experts

Un nouveau départ

Forbes est un homme de peu de mots. Il prend son temps pour traiter les questions qui lui sont adressées et répond de manière concise de sa voix grave et apaisante.

Il a reculé lorsqu’il a été interrogé sur sa foi dans le système judiciaire américain.

«L’appeler le système de justice donne une fausse impression. Le simple fait d’utiliser le terme «justice» vous donne le sentiment que c’est un système juste », a déclaré Forbes.

Les Noirs représentent environ 13% de la population américaine, mais représentent environ la moitié de toutes les exonérations et 54% des exonérations d’homicide depuis 1989, selon le National Registry of Exonerations.

«Jusqu’à ce que je sois condamné, je pensais que le système fonctionnerait, qu’il se corrigerait. Avec le recul, j’étais naïf », a déclaré Forbes.

La manière de Forbes n’est pas celle de quelqu’un qui est méchant, mais plutôt celle d’un homme qui a travaillé pour trouver la paix intérieure.

Il a parlé de certaines choses qui l’ont aidé à traverser les 13 000 jours et nuits de prison.

Il se réveillait au milieu de la nuit, à 2 ou 3 heures du matin, et méditait.

«J’ai toujours su quel serait le résultat final, mais je n’avais aucune idée de ce que je devais traverser ou de qui allait m’aider en cours de route», a déclaré Forbes. «La chose la plus sûre que je savais était que je devais continuer à avancer.

Ce n’est qu’en novembre qu’il s’est rendu compte que cela se passait réellement – qu’il allait être un homme libre et que son nom serait effacé.

Forbes s’est entretenu souvent avec sa famille en prison: parfois chaque semaine, parfois plusieurs fois par jour. Il savait qu’il aurait un système de soutien une fois libéré, et cela lui a donné du réconfort, a-t-il déclaré.

« Voir ma famille pour la première fois, c’était l’un de ces moments où tout ce que vous pouvez faire est de sourire », a déclaré Forbes.

Forbes reste avec sa famille dans le métro de Detroit et prévoit de rendre visite à sa mère, 94 ans, dans le Mississippi dans les semaines à venir. Il avait prévu de voir sa mère tout de suite mais pensait qu’il serait préférable de faire ce qu’il avait fait au cours des quatre dernières décennies: attendre patiemment, dans ce cas, que les taux d’infection au COVID-19 diminuent.

Une famille à qui s’occuper

Forbes est maintenant le patriarche d’une famille qui en manquait une, ont déclaré ses proches. Sa sagesse et sa perspicacité sont vénérées.

«Il a déjà pu réunir une grande partie de notre famille – une famille que je ne connaissais pas vraiment avant», a déclaré le neveu de Forbes, Imil Forbes, 40 ans. «Nous nous réunissons maintenant et créons un lien fort.

«Nous avions besoin de lui ici pour que nous nous réunissions comme ça.

Le fils biologique de Forbes, Runako Forbes, 42 ans, n’avait appris à connaître son père qu’à l’âge de 13 ans.

Runako a été adopté. Il n’a pas complètement compris où était Forbes et pourquoi jusqu’à ce qu’il le rencontre à l’adolescence.

Runako a raconté avoir rencontré son père pour la première fois: «Il y avait beaucoup de monde dans le parloir. Je me souviens avoir regardé par-dessus mes épaules, l’avoir vu et savoir qu’il était mon père. Je n’avais jamais vu de photo de lui auparavant, mais dans mon cœur, je savais juste que c’était lui. Il est finalement venu vers moi et m’a serré dans ses bras. Je savais que j’avais raison.

Il a dit qu’il aimait son père avant même de l’avoir rencontré et qu’une fois qu’il a compris la situation et a su que son père était innocent, il s’est mis en colère.

«Je ne peux pas prétendre que je n’avais pas beaucoup d’amertume envers le monde», dit-il. «Mais j’essaie de m’éloigner davantage de son comportement. Il est plus patient que moi. Il ne dirait jamais «ne peut pas» ou «ne peut pas». »

Plus:Jill Biden répond au Wall Street Journal en doublant sa colonne suggérant qu’elle abandonne « Dr. » Titre

Libéré mais pas encore indépendant

Le premier objectif de Forbes en tant qu’homme libre est de devenir indépendant avec l’aide de sa famille et de s’adapter à un monde très différent de celui qu’il connaissait avant d’être enfermé, a-t-il déclaré.

Le réajustement ne sera pas transparent, a déclaré Forbes. Par exemple, une technologie si essentielle à notre vie quotidienne n’existait pas avant sa condamnation.

Forbes a ri en parlant de smartphones.

«Je pourrais passer une demi-heure à comprendre ce qui prend à quelqu’un d’autre 20 secondes», dit-il. «Je vais manquer des appels parce que le téléphone me dérange. Je ne sais pas encore comment l’utiliser. »

Mais il réfléchit à son temps en prison, lorsqu’il entendait les problèmes des gens dans le monde extérieur et souhaitait que ses problèmes soient aussi triviaux.

«Les défis du réadaptation à la vie en dehors de la prison, je le vois comme faisant partie du processus», a déclaré Forbes. «Je reconnais ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas contrôler, et quand je vois des défis, je ne me stresse pas et j’essaie de trouver une solution.»

Forbes se concentre davantage sur les luxes absents en prison auxquels il peut désormais accéder.

«Beaucoup de choses que vous ne réalisez pas que vous manquez parce qu’elles se sont évanouies», dit-il.

Une fois quelque peu réajusté, Forbes se veut entrepreneur, collaborant avec des amis sur leurs entreprises existantes. Il s’intéresse particulièrement à la construction.

Surtout, dit-il, il veut soulager la souffrance dans le monde et répandre le bien là où il le peut.

«J’essaie toujours de trouver le moyen le plus efficace d’aider les autres», a déclaré Forbes.

‘Rien de bien surprenant là-bas’:Les ingrédients du vaccin Pfizer COVID sont assez standard, disent les experts

Forbes a déclaré qu’à sa libération, ses pensées étaient dirigées vers les prisonniers du centre correctionnel de Kinross, le dernier d’une douzaine d’établissements dans lesquels il a été emprisonné et où, au 4 décembre, il y avait plus de 1000 cas de coronavirus positifs actifs, selon le département du Michigan. des données Corrections.

Le Michigan a adopté en 2016 une loi qui permet aux personnes condamnées à tort de recevoir 50000 dollars pour chaque année d’emprisonnement. Ayant été condamné depuis plus de 37 ans, Forbes a droit à près de 2 millions de dollars d’indemnisation de l’État, mais l’argent ne viendra pas avant des mois, a déclaré Syed, son avocat.

Forbes a déclaré que les condamnés à tort doivent garder un état d’esprit positif et rester motivés pour découvrir la vérité.

«Travaillez plus dur sur votre cas que quiconque», dit-il. «Vous devez être le moteur de votre propre libération.»

Suivez le journaliste Omar Abdel-Baqui sur Twitter: @omarabdelb

Il y a du scepticisme dans les communautés noires et latines à propos des vaccins COVID-19:Voici comment les femmes de couleur peuvent aider à dynamiser

Jeux de rôle, planification des tremblements de terre, formation de masse:Les centres de santé américains se préparent à l’arrivée du vaccin COVID-19