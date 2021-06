Un homme du Massachusetts, 49 ans, « a tué sa mère, 80 ans, et a laissé ses ORGANES sur un tapis de bienvenue à l’intérieur de sa maison »

Un homme du MASSACHUSETTS a été accusé d’avoir tué sa mère de 80 ans et d’avoir laissé sa dépouille sur un tapis de bienvenue à l’intérieur de sa porte d’entrée.

Alfredo Paratore a appelé la police au domicile de sa mère Katherine vendredi soir, disant qu’il l’avait trouvée appuyée contre le mur sans chemise – et ses organes placés sur un tapis à l’intérieur de sa maison.

Alfredo Paratore a été accusé d’avoir tué sa mère et d’avoir laissé ses organes sur un tapis de bienvenue Crédit : NBC BOSTON

Lorsque la police est arrivée au domicile des Lynn, elle a trouvé Katherine avec de multiples lacérations sur sa clavicule droite et sa main droite, et a trouvé un certain nombre de contusions sur ses bras, son cou et sa tête.

La police a inculpé Paratore, 49 ans, de la mort de sa mère après avoir trouvé son dentier posé sur son épaule et ses entrailles étalées dans un tapis de bienvenue macabre.

Ils pensent également que son corps gisait dans la maison depuis quelques jours.

Paratore avait appelé la police cette nuit-là, leur disant qu’il était allé rendre visite à sa mère et l’avait trouvée par terre, a rapporté CBS.

La police a trouvé Katherine Paratore appuyée contre un mur avec son dentier et ses organes étendus sur le sol Crédit : NBC BOSTON

La police a cependant déclaré qu’il semblait nerveux et qu’il ne pouvait pas répondre à quand remonte la dernière fois qu’il a parlé ou vu sa mère.

De même, il a été vu avec du sang séché sur sa main gauche et des égratignures sur l’oreille et la joue.

Paratore aurait été drogué lorsqu’il a été interrogé vendredi sur les lieux. Il a ensuite reçu plusieurs doses de Narcan et transporté dans un hôpital local.

Les autorités lui avaient ordonné de subir une évaluation de sa santé mentale lundi à la suite de la scène horrible.

Il a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation plus tôt dans la journée et est détenu sans caution.