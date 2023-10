Le divorce est une mutha mais ce n’est pas ça.

Selon un rapport de ABC7, un homme de 49 ans nommé Pedro Argote est pourchassé par les forces de l’ordre pour le meurtre du juge de la Circuit Court Andrew Wilkinson, 52 ans. Wilkinson a présidé au divorce d’Argote jeudi et la police pense que le résultat était le motif de la fusillade. Plus tôt dans la journée, Wilkinson a accordé la garde de l’enfant d’Argote à son ex-femme.

La police affirme qu’Argote a accosté Wilkinson dans l’allée de sa maison de Hagerstown, dans le Maryland, et l’a abattu alors que sa femme et son fils étaient dans la maison. Le public a été informé qu’Argote pourrait conduire une Mercedes GL450 2009 argentée avec des plaques Maryland 4EH0408 et qu’il est considéré comme armé et dangereux.

Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, a déclaré dans un communiqué qu’il était « choqué, navré et écoeuré » par la fusillade, la qualifiant d’« attaque de sang-froid, vicieuse et ciblée ».

Le gouverneur poursuit :

« Le juge Wilkinson a passé sa carrière à défendre la justice », a déclaré Moore dans un communiqué. « Nous devons maintenant garantir que l’auteur de cet acte ignoble soit traduit en justice et que la famille du juge Wilkinson reçoive le soutien dont elle a besoin et qu’elle mérite.

Tuer le juge qui vous a accordé la garde de votre enfant n’est pas exactement un argument convaincant selon lequel vous devriez élever un enfant pour qu’il devienne un être humain bien adapté.