Un homme du Maryland condamné à tort pour les meurtres de 1981 obtient

Un homme du Maryland sera payé près de 3 millions de dollarsaprès avoir passé 32 ans en prison – dont une décennie dans le couloir de la mort – pour deux meurtres qu’il n’a pas commis.

Le Maryland Board of Public Works a approuvé mercredi l’indemnisation de 2,9 millions de dollars pour John Huffington, qui a été emprisonné à tort pour les «meurtres du Memorial Day» de 1981, au cours desquels Diane Becker a été poignardée à mort et son petit ami Joseph Hudson a été mortellement abattu dans le comté de Harford. .

M. Huffington a été gracié en janvier par l’ancien gouverneur Larry Hogan.

« Ma quête était pour mon nom », M. Huffington a déclaré à ABC News cette année suite à sa grâce. « C’est un peu incompréhensible d’expliquer cela à quelqu’un qui ne l’a pas vécu. Mais quand ils prennent votre nom, ils prennent tout. Et j’ai juste, je devais continuer à me battre.

Sa condamnation était en partie fondée sur le témoignage d’un deuxième suspect dans l’affaire, qui a été reconnu coupable de meurtre. L’objectif principal des procureurs, cependant, reposait sur l’analyse des cheveux trouvés sur les lieux du meurtre, qui, selon les responsables, correspondaient à M. Huffington.

UN Poste de Washington L’enquête a révélé que l’agent du FBI qui a analysé les cheveux n’avait peut-être pas utilisé la science appropriée ou même testé l’échantillon de cheveux, conclusions contenues dans un rapport de 1999 que les procureurs n’ont pas partagé avec les avocats de M. Huffington. Un procureur de l’État impliqué dans l’affaire a ensuite été radié du barreau à cause du scandale.

Entre-temps, l’homme du Maryland a fait appel de sa condamnation à plusieurs reprises, mais a finalement été condamné à mort, une peine convertie plus tard en deux peines à perpétuité.

En 2013, il a été libéré de l’établissement Patuxent après avoir purgé 32 ans.

John Huffington, un homme du Maryland emprisonné à tort (Capture d’écran ABC News)

En approuvant l’indemnisation, les responsables du Maryland ont félicité M. Huffington pour s’être consacré au service après sa sortie de prison. L’homme a travaillé chez Second Chance, une organisation à but non lucratif qui aide les personnes confrontées à des obstacles à l’emploi, et a travaillé dans des organisations axées sur la formation professionnelle et la fin des inégalités de revenus.

« Il a été privé de temps passé loin de sa famille et de ses proches, de vacances, d’anniversaires, d’étapes manquées, d’opportunités refusées – injustice, maintes et maintes fois », a déclaré mercredi le gouverneur Wes Moore lors de l’approbation de l’indemnisation, selon l’Associated Press. .

« John est devenu un ami », a-t-il ajouté. « Je suis reconnaissant non seulement parce qu’il est prêt à partager son histoire, mais il a été prêt à prendre sa douleur et à la transformer en service. »

M. Huffington a passé un total de 11 575 incarcérés, selon La bannière de Baltimore.

« Je reconnais qu’aucun montant en dollars ne pourra jamais compenser ce qui vous a été volé, mais j’espère que l’action d’aujourd’hui apportera un peu de réconfort, une justification », a déclaré la contrôleure de l’État, Brooke Lierman. a dit mercredi. « C’est merveilleux de vous voir vivre la vie à son plein potentiel. »

Comme L’indépendant a rapporté, de nombreux cas de condamnés à mort contiennent des preuves d’inconduite de la police et des procureurs remontant à des décennies, et seule une petite partie des condamnés à mort sont en mesure de faire appel avec succès.

À l’ère moderne de la peine de mort, l’Amérique a exécuté plus de 1 500 personnes. Mais un nombre impressionnant de condamnés à mort n’ont rien fait de mal.

Depuis le milieu des années 1970, environ une personne condamnée à tort dans le couloir de la mort a été disculpée pour 8,3 personnes exécutées, selon un analyse révolutionnaire du Centre d’information sur la peine de mort (DPIC).

