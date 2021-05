Un homme du Maharashtra sauvé d’avoir reçu une deuxième dose de vaccin contre le Covid-19 incorrect par le personnel d’alerte des soins de santé

Lors d’un incident étrange, un homme de 59 ans du Maharashtra a réussi à s’empêcher de recevoir le deuxième vaccin du mauvais vaccin, grâce à alerter le personnel de santé du centre de vaccination. L’incident s’est produit à Navi Mumbai. L’homme, un havildar de l’armée indienne à la retraite identifié comme Shirishkumar Salunkh, a pris son premier vaccin vaccinal dans un centre de santé de Kalamboli. Après avoir reçu le jab, le personnel du centre de Kalamboli a remis à Salunkh un certificat, indiquant qu’il avait reçu sa première dose de Covishield. Cependant, lorsque le fils de Salunkh s’est approché d’un autre centre de santé à Kamothe pour la deuxième injection, on a découvert que Salunkh avait en fait reçu une dose de Covaxin et non de Covisho = ield à Kalamboli.

La confusion a été découverte par le personnel d’alerte du centre de Kamothe où le fils de Salunkh espérait recevoir à son père la deuxième dose de l’inoculation. Selon un rapport du Times of India, le personnel du centre de santé de Kamothe a remarqué une anomalie dans le certificat de vaccination de Salunkh. En examinant le certificat, les responsables de la santé ont constaté que, bien que le certificat indique que Salunkh avait reçu une dose de Covishiled, le numéro de lot mentionné sur le certificat se rapportait au lot de doses de Covaxin.

Le fils de Salunkh s’est ensuite rendu à nouveau au centre de Kalamboli et a signalé la divergence. Après avoir examiné la question, le personnel de Kalamboli a admis l’erreur. Salunkh a finalement réussi à obtenir une deuxième dose de Covaxin à l’hôpital NMMC le 13 mai.

Aussi choquant qu’il soit, l’incident de négligence n’est pas le premier à se produire en Inde, qui a récemment lancé la troisième phase de sa campagne de vaccination en mai pour la tranche d’âge des 18-44 ans. En avril, par exemple, un incident choquant de négligence est survenu à Kanpur, dans l’Uttar Pradesh. Occupée avec son téléphone portable, une infirmière du centre de santé primaire de Mandauli a administré une double dose du vaccin Covid-19 à une femme.

Des millions d’Indiens, quant à eux, n’ont pas encore reçu le coup. Selon un rapport de ThePrint à la fin du mois d’avril, seulement 1,97 pour cent des Indiens avaient été complètement vaccinés jusqu’à présent. Le rapport a également noté que seulement 9,24 pour cent des Indiens avaient reçu la première dose du vaccin, au 30 avril.

