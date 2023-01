Un homme du Maharashtra meurt après être tombé dans une gorge en prenant un selfie avec des singes

Un homme du Maharashtra, qui tentait de prendre un selfie avec des singes, est tombé dans une gorge de 500 pieds de profondeur dans le Maharashtra et est décédé. L’incident s’est produit mardi sur la route de Varandha Ghat.

“Un homme de 39 ans est décédé après être tombé dans une gorge profonde de 500 pieds alors qu’il prenait un selfie avec des singes sur la route de Varandha Ghat”, a déclaré la police citée par PTI. La victime a été identifiée comme étant Abdul Shaikh et son corps. a été récupéré mercredi matin.

“Abdul Shaikh, qui se dirigeait vers Konkan dans sa voiture, s’est arrêté près du temple Waghjai sur la route de Varandha ghat”, a déclaré un responsable de la police à PTI.

“Il y avait des singes autour, et il essayait apparemment de cliquer sur un selfie avec eux en arrière-plan lorsqu’il est tombé”, a déclaré l’inspecteur Vitthal Dabade du poste de police de Bhor.

La police a retrouvé le corps dans la gorge avec l’aide du groupe de secours local Sahyadri, a-t-il ajouté.

Dans un autre incident choquant, un professionnel de la vente médicale de 27 ans s’est suicidé alors qu’il l’enregistrait en direct sur Facebook en disant qu’il prenait cette mesure extrême car sa petite amie avait refusé de l’épouser sous la pression de sa famille. La famille de l’homme, qui n’a pas signalé l’incident du 26 décembre à la police, accuse désormais la famille de la femme de l’avoir conduit à la mort.

Dans le Facebook Live, on entend l’homme dire qu’il ne supporte pas le refus de la femme car les deux sont en couple depuis longtemps. Selon un rapport publié par NDTV, la police a ouvert une enquête sur l’incident. L’homme a été identifié comme étant Jaydeep Roy, décédé par pendaison dans sa chambre louée à Silchar. Dans le Facebook Live qu’il a enregistré, Roy a déclaré qu’il ne voulait pas que sa petite amie souffre car sa famille menaçait sa vie à cause de leur relation. Il s’est également excusé auprès de ses parents et d’autres membres de la famille en disant qu’il les aimait mais qu’il aimait davantage sa petite amie et “ne peut pas vivre sans elle”.

“J’ai envoyé une demande en mariage formelle mais, devant tout le monde, elle a refusé. Plus tard, son oncle est venu me voir et m’a dit qu’ils allaient la tuer à cause de notre relation. Maintenant, je quitte ce monde pour qu’elle ne souffre pas à cause de moi”, a-t-il déclaré lors du Facebook Live, ajoutant : “Je demande pardon à ma mère, mon oncle, ma tante, ma sœur, mon frère aîné, ma nièce et mon beau-frère. -loi. Je vous aime tous, mais j’aime plus ma petite amie et je ne peux pas vivre sans elle.

(Avec entrées PTI)

