Un homme du Maharashtra enroule un serpent autour du cou et meurt après l’avoir mordu

Un homme de 28 ans est décédé après avoir été mordu par un serpent alors qu’il jouait avec lui en enroulant le reptile autour de son cou dans le district de Thane, dans le Maharashtra, a annoncé jeudi la police. L’incident a eu lieu mercredi après que Mohammad Shaikh a attrapé le serpent dans la région de Sanjay Nagar de la commune de Mumbra, ont-ils déclaré. Il a enroulé le serpent autour de son cou et s’est promené dans une zone de marché tout en jouant avec alors même que l’animal l’a mordu trois fois, a déclaré un responsable de la police.

Les amis de l’homme ont enregistré son acte sur leurs téléphones portables, mais ne l’ont pas arrêté et ont publié le clip sur les réseaux sociaux. Plus tard, l’homme s’est plaint de malaise et a été transporté d’urgence dans un hôpital municipal où les médecins l’ont déclaré mort.

La police de Mumbra a enregistré un cas de mort accidentelle et a envoyé le corps pour une autopsie à un hôpital gouvernemental à Thane, a déclaré le responsable.

Un incident similaire s’est produit en Autriche où un homme en Autriche a été attaqué par un serpent qui a rampé sans aucun avertissement. Prenant l’homme complètement par surprise, le serpent, un python, a enfoncé ses crocs dans les parties génitales de l’homme. Bien que l’identité de cet homme de 65 ans n’ait pas été révélée dans le rapport, il est mentionné qu’il a été immédiatement transporté à l’hôpital à la suite de l’incident.

Après que sa blessure ait été examinée à l’hôpital, il a été constaté qu’une très petite égratignure profonde était visible au bas de ses organes génitaux. Le serpent n’était heureusement pas venimeux, mais il possédait des crocs acérés. L’homme n’a contracté aucune infection selon les médecins, mais il se plaint toujours de douleurs intenses.

