Un homme du Liban, qui a retenu des personnes en otage dans une banque pour accéder à ses économies, est salué comme un héros

Un homme, qui a retenu en otage le personnel d’une banque dans une banque la semaine dernière à Beyrouth, au Liban, pour accéder à ses économies, est salué comme un héros par le public. Le Liban est actuellement confronté à la pire crise économique de son histoire.

Bassam as-Sheikh Hussein travaille comme chauffeur-livreur de nourriture à Beyrouth. Cependant, jeudi dernier était très différent de sa vie de routine. Il est entré dans une banque de la ville avec un fusil de chasse et a retenu jusqu’à 10 personnes en otage dans une impasse de 7 heures, selon AP News.

Bassam l’a fait pour avoir accès à ses économies piégées à la banque pour payer les factures médicales de son père. Il a tiré trois coups de semonce et s’est enfermé dans la banque avec les otages et a menacé de s’immoler par le feu s’il n’était pas autorisé à accéder à ses économies. Il s’est finalement rendu en échange de 35 000 $ (près de 28 lakhs INR) de son argent et a ensuite été arrêté.

Le bien-être économique du Liban est en ruine. La chute libre a commencé en 2019 et le pays est actuellement dans sa troisième année de crise économique. Cela a conduit le gouvernement à imposer des règles strictes sur les retraits de l’épargne publique en devises, les gelant de fait. Bassam avait environ 2 10 000 dollars (près de 1,67 crores INR) piégés dans la banque.

Lorsque la prise d’otages a été traitée, la femme de Bassam était à l’extérieur de la banque. En parlant aux journalistes, elle a dit à son sujet : “Il a fait ce qu’il avait à faire.” La foule a commencé à se rassembler devant la banque et à scander « Vous êtes un héros » tout en protestant contre le gouvernement. Les gens ont également fait l’éloge de Bassam sur les réseaux sociaux, tandis que la Banque mondiale a décrit la situation au Liban comme une « dépression délibérée… orchestrée par l’élite du pays ».

Bassam a été remis en liberté après que les charges retenues contre lui ont été abandonnées par la banque. Le juge Ghassan al-Khoury a ordonné sa libération après l’abandon des charges. Cependant, il est possible que Bassam soit inculpé par l’État.

