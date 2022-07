Un homme du Kerala sur deux-roues contesté pour avoir « conduit sans carburant suffisant »

Un motard qui a été accusé du délit de “conduite sans carburant suffisant avec des passagers” dans le Pookkattupady du Kerala, a donné des éclaircissements sur l’incident après que la photo de son challan soit devenue virale. Apparemment, il n’a été condamné à une amende que pour avoir conduit dans la mauvaise direction et ce n’était qu’une erreur d’impression du côté du service de police. L’homme, identifié comme Basil Syam, conduisait sa Royal Enfield Classic 350 dans la direction opposée sur une route à sens unique à la jonction de Pukkatupadi pour gagner du temps car il était en retard au travail. Il a ensuite été arrêté par les agents du poste de police d’Edathala et une amende lui a été infligée.

Expliquant l’incident dans une publication sur Facebook, il a écrit qu’il n’avait pris connaissance du reçu qu’une fois arrivé à son bureau. Après avoir consulté des avocats, il s’est rendu compte qu’il n’y a pas d’infraction comme conduire avec peu de carburant. Il a ensuite mis le reçu sur son statut WhatsApp dans l’espoir d’explications utiles, mais l’a ensuite oublié.

Il s’est réveillé le lendemain pour découvrir que la photo de son reçu avait été publiée sur une page Instagram avec son numéro de téléphone, sans son consentement. Depuis lors, il reçoit des appels sans fin et la photo a fait le tour de nombreuses histoires Instagram, groupes WhatsApp et pages de trolls.

Basil Syam a précisé que c’était seulement une erreur de frappe de la part de l’officier qui aurait imprimé le bordereau. Son vélo n’a pas manqué d’essence et aucun policier ne lui a infligé d’amende pour cela.

Basil s’est également rendu au département des véhicules à moteur pour s’enquérir de la question et on lui a dit qu’il y avait une section qui mentionnait le bas niveau de carburant comme une infraction, mais cela ne s’appliquait pas aux deux-roues et aux véhicules privés.

Le propriétaire du vélo a exprimé sa désapprobation envers toute la tournure des événements. Quelqu’un qui a publié ses données personnelles en ligne l’a amené à recevoir cette publicité non sollicitée. Il affirme même avoir reçu des appels du Pendjab et de journaux internationaux.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici