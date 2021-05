Un homme du Kerala s’excuse après avoir envoyé une demande inhabituelle de pass électronique à la police

Alors que l’Inde lutte pour lutter contre la deuxième vague croissante de coronavirus, de nombreux États ont annoncé des restrictions et un verrouillage stricts pour faire face à la situation et adhérer aux normes covid-19. La distanciation sociale et le port de masques sont devenus une nécessité de l’heure et la police de différents États est pleinement attentive à ce que les gens évitent les rassemblements et les déplacements inutiles tout en suivant les directives émises. Les États qui ont annoncé le verrouillage et l’interdiction de voyager à l’intérieur des États ont demandé aux citoyens d’obtenir des laissez-passer électroniques en cas de trajet d’urgence. Et inévitablement, les flics ont été bombardés de demandes inhabituelles de pass électroniques, les faisant se gratter la tête.

Dans l’un de ces incidents récents, la police du Kerala a reçu une demande bizarre d’un homme qui voulait sortir «pour avoir des relations sexuelles». Le résident d’Irinave à Kannapuram, à Kannur, a demandé dans sa demande de pass électronique qu’il devait sortir pour du «sexe». L’homme voulait aller dans un endroit à Kannur dans la soirée.

A réception de la demande, le commissaire adjoint de police a été alerté. Ainsi, la police de Valapattanam a reçu pour instruction d’attraper l’individu, qui a été amené au poste pour interrogatoire, rapporte Kerala Kaumudi.

L’individu a révélé qu’il s’agissait d’une erreur et il n’a pas corrigé la «faute d’orthographe» avant d’envoyer la demande finale. Il a dit qu’il avait l’intention d’écrire «six heures» et que le mot «sexe» était mal orthographié.

Acceptant ses excuses, l’homme a été libéré et chargé de ne pas demander de passe électronique pour des raisons non essentielles.

Plus tôt dans un incident similaire, le magistrat du district de Purnea, dans le Bihar, s’est rendu sur Twitter pour partager une autre demande bizarre de pass électronique reçue par la police du Bihar. S’adressant au site de médias sociaux, Rahul Kumar a déclaré: «Le nombre maximum de demandes que nous recevons pour l’émission d’E-Pass pendant le #lockdown sont authentiques, mais nous recevons également ce type de demandes. Frère, votre traitement contre les boutons peut attendre. #Priorities. «

Le requérant a déclaré qu’il avait besoin de voyager pour soigner ses «acnes et boutons» et qu’il avait donc immédiatement besoin d’un e-pass.

Depuis que le verrouillage a été annoncé, des rapports ont suggéré comment les forces de police de différents États, la police, ont exprimé leur frustration lorsque les citoyens proposent la plus « faible » des raisons d’être sur les routes et d’obtenir un laissez-passer.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici