Un homme du Kerala s’enferme dans les toilettes de Vande Bharat, sorti de force

Dans une étrange tournure des événements à bord du Vande Bharat Express dimanche, un homme est monté à bord du train depuis le district nord de Kasaragod au Kerala, puis s’est enfermé dans l’une de ses toilettes en refusant d’en sortir, ont déclaré des responsables des chemins de fer.

Il n’a été sorti qu’après que le train a atteint la gare de Shornur à Palakkad après avoir enfoncé la porte des toilettes, ont indiqué des responsables.

Vêtu d’un t-shirt à rayures rouges, l’homme avait l’air effrayé lorsqu’il a été sorti des toilettes, selon des images de l’incident diffusées sur les chaînes de télévision.

Les visuels l’ont montré plus tard en train d’être interrogé par des responsables de la Force de protection des chemins de fer (RPF) sur le quai de la gare.

Les responsables des chemins de fer ont déclaré qu’au départ, l’homme avait affirmé qu’il venait du Maharashtra et parlait en hindi, mais plus tard, il a déclaré qu’il était de Kasaragod et que, par conséquent, son identité n’avait pas encore été établie.

L’homme n’avait pas non plus de billet, ont-ils ajouté.

Il a également dit au FPR que quelqu’un était après lui et qu’en essayant de s’enfuir, il est entré dans les toilettes et s’est enfermé à l’intérieur, ont déclaré les responsables.

Ils ont également déclaré qu’il n’était délibérément pas sorti des toilettes malgré les instructions répétées du FPR et d’autres responsables lorsque le train s’est arrêté aux gares de Kannur et Kozhikode.

