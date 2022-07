Un homme du Kerala remporte la loterie Rs 1 Crore quelques heures seulement avant de vendre sa maison pour payer sa dette

Un homme du Kerala n’en croyait pas sa chance lorsqu’il a gagné à la loterie Rs 1 crore juste au moment où il était sur le point de vendre sa maison pour rembourser ses dettes. L’homme avait décidé de vendre sa maison car il avait une dette de Rs. 50 000 000. Cependant, sa chance a brillé au bon moment et il a été choqué d’apprendre qu’il avait remporté un jackpot de Rs 1 crore. Nous parlons d’un peintre de Manjeshwaram nommé Mohammed, qui a remporté un prix de loterie par l’intermédiaire des loteries de l’État du Kerala.

Tout cela s’est produit lundi alors que l’homme de 50 ans était sur le point de percevoir l’avance symbolique pour sa maison de 2 000 pieds carrés nouvellement construite. Mais quelques instants avant que Mohammed n’apprenne qu’il avait remporté le gros prix. Mohammed et sa femme Annie sont parents de cinq enfants, dont quatre filles et un fils. Parmi eux, deux filles sont mariées. Et c’est après le mariage de ses filles et l’achèvement de la construction de sa maison que le quinquagénaire s’est retrouvé coincé dans une dette de Rs. 50 000 000. Par conséquent, il a décidé de déménager dans une maison louée avec sa famille après avoir vendu le seul bien de valeur de leur famille.

Dans sa conversation franche avec The New Indian Express, Mohammed a révélé qu’il ne peut pas “croire” qu’il a sauvé sa maison. Le New Indian Express l’a cité comme disant: «Je viens de réussir à sauver notre maison. Je ne peux toujours pas y croire. Au cours des quatre derniers mois, nous avons tous subi tellement de stress. Nous ne pouvions pas rembourser nos dettes car il y avait très peu de revenus. Mohammed a ajouté que depuis quatre mois, il achète des billets de loterie, avec de grands espoirs. Il a ajouté: “J’achète des loteries depuis quatre mois en espérant que la chance mettra fin à ma misère.” Mohammed avait pris de l’argent aux banques et à des proches, de plus, le quinquagénaire a également emprunté de l’argent pour envoyer à son fils, qui est au Qatar.

Cependant, lorsque le courtier est venu chez lui avec l’acheteur, Mohammed a renoncé à l’accord. Le billet gagnant a été acheté auprès de l’agence de loterie Amma à Hosangadi et après les déductions fiscales, Mohammed recevra environ Rs. 63 Lakh.

