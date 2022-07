Un homme du Kerala parcourt l’Europe avec sa famille dans l’avion qu’il a construit pendant le verrouillage de Covid

Qui n’aime pas voyager ? Mais avez-vous déjà envisagé de construire votre propre moyen de transport pour poursuivre vos rêves ? Ashok Aliseril Thamarakshan, originaire du Kerala, a construit un avion à quatre places pour partir en vacances avec sa famille. Il est le fils du député AV Thamarakshan et a déménagé au Royaume-Uni en 2006 pour sa maîtrise après avoir terminé BTech du Palakkad Engineering College.

L’idée de construire un avion privé lui est venue pendant le confinement lié au Covid-19. Selon le rapport de The Sun, la famille avait dépensé près de Rs 1,4 crore et environ 1500 heures pour achever son projet.

En parlant à The Sun, Ashok a décrit son expérience et a déclaré: «C’est comme avoir un nouveau jouet, sauf que c’est beaucoup plus excitant. Nous avons commencé à économiser de l’argent lors du premier verrouillage, et nous savions que nous voulions toujours avoir notre propre avion, et au cours des premiers mois, nous économisions beaucoup d’argent, alors nous avons pensé que nous allions essayer.

Sa femme, Abhilasha, a expliqué plus en détail et a déclaré qu’Ashok avait travaillé incroyablement au cours des deux dernières années et que maintenant leur rêve s’était enfin réalisé.

Ashok, qui travaille maintenant pour Ford, a déclaré qu’au départ, il louait de petits avions biplaces pour des voyages après avoir obtenu sa licence de pilote. Cependant, en regardant sa famille, il s’est rendu compte qu’il avait besoin de son avion privé. Il a expliqué comment la famille a commencé à économiser de l’argent lors du premier confinement et au cours des premiers mois, ils ont réussi à économiser une bonne somme.

Il a voyagé dans de nombreux endroits à bord de cet avion. Ces lieux comprennent de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque. Il a également fait des voyages avec ses amis.

Il espère maintenant que les lois indiennes autorisent également les avions construits à la maison, car toute la famille souhaite rentrer chez elle pour des vacances. Abhilasha a expliqué comment ce projet avait suscité tant d’enthousiasme dans la famille. Elle a raconté comment les filles ne pouvaient pas avoir volé quelques fois auparavant, mais ce n’était jamais avec leur père en tant que pilote. La famille a réservé un voyage en avion à Newquay comme premières vacances en famille.

