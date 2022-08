Un homme du Kerala lance Facebook Live en faisant du vélo, licence suspendue

La sécurité routière est un concept oublié dans de nombreux endroits aujourd’hui, et on peut voir des gens recourir à toutes sortes d’aventures sur la route pour une montée d’adrénaline temporaire. Dans un cas récent du Kerala, un homme a été vu en direct sur Facebook alors qu’il faisait du vélo et la raison derrière cela, selon l’homme, était de se plaindre de la non-disponibilité de l’essence à une pompe à essence à laquelle il s’était rendu avant de filmer le vidéo. Regardez la vidéo ici.

L’incident s’est produit dans le village de Cheruthoni du district d’Idukki au Kerala. La vidéo a été publiée sur une page Facebook sous le nom de Shaji Pappan, une page qui présente des actualités malayalam et des sujets d’actualité. Alors que l’homme se serait attendu à ce que son problème soit remarqué par les gens et qu’une solution puisse être trouvée pour le même problème, cela lui a plutôt causé des ennuis car la vidéo a attiré l’attention du RTO local. Les agents ont identifié l’homme, l’ont convoqué au bureau et, à titre disciplinaire, ont suspendu son permis de conduire pendant trois mois. Dans le cadre de mesures punitives, il a également été invité à participer à des travaux d’intérêt général au Collège médical local d’Idukki.

Pour s’assurer qu’un cas similaire ne se reproduise plus, l’homme est chargé de suivre à ses propres frais une formation à la conduite à l’Institut de formation et de recherche des conducteurs de Malappuram au Kerala.

Dans la vidéo désormais virale, on peut voir l’homme tenant le téléphone dans une main où il s’enregistrait et se distrait à cause de cela. Il verrait rarement la route devant lui, ce qui aurait pu blesser les passagers devant lui, entraînant de graves accidents. R. Ramanan, le RTO d’Idukki où l’incident s’est produit, a déclaré à la chaîne de télévision Media One que faire un Facebook Live en faisant du vélo est encore plus dangereux que de passer des appels téléphoniques en conduisant.

