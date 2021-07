Un homme du Kerala est mort depuis 45 ans pour retrouver sa famille

Une réunion émotionnelle est sur le point d’avoir lieu pour une famille du Kerala alors qu’un homme qui serait mort depuis 45 ans est prêt à rentrer chez lui après tout ce temps. Sajid Thungal, 70 ans, habitant de Shasthamkotta, Kottayam, avait quitté sa ville natale pour travailler à Abu Dhabi en 1974. Thungal, alors âgé de 22 ans, a laissé sa famille – ses parents, ses quatre frères et quatre sœurs – en Inde. et s’est installé dans le pays du Golfe. Là, il a développé une passion pour les arts et la culture. Finalement, il a commencé à organiser des projections de films en malayalam et d’autres événements mettant en vedette des danseurs et des chanteurs indiens.

Cependant, une tragédie a frappé lorsque Thungal est monté à bord d’un vol avec un groupe d’artistes avec qui il avait passé 10 jours à travailler et l’avion s’est écrasé en octobre 1976. Le vol d’Indian Airlines à destination de Madras, via Bombay, transportait 95 membres d’équipage et passagers, qui étaient tous mort après que le moteur de l’avion a pris feu, peu de temps après son décollage de l’aéroport de Santa Cruz à Bombay. Au cours des quatre dernières décennies, sa famille a pensé qu’il était également mort dans l’accident. Cependant, ce n’était pas le cas.

Selon le Nouvelles nationales, Thungal a déménagé d’Abou Dhabi à Bombay, comme on l’appelait alors, en 1982 et y réside depuis. Il a essayé de démarrer ses propres entreprises mais elles ont toutes échoué et finalement, il a fait des petits boulots pour survivre. S’adressant au média, il a déclaré que la raison pour laquelle il n’avait jamais contacté sa famille pendant tout ce temps était qu’il se sentait comme un échec. Plus tard, il a déménagé à Bombay en pensant qu’il contacterait sa famille quand il ferait quelque chose de lui-même là-bas, mais cela ne s’est pas produit non plus. En temps voulu, 45 ans ont passé.

Heureusement, il a été retrouvé par un ami en 2019 dans un si mauvais état qu’il pouvait à peine marcher. Il a ensuite été emmené dans un refuge géré par le pasteur KM Philip à Mumbai. L’organisation du pasteur Philip Social and Evangelical Association for Love (SEAL) a pour mission de réunir les personnes disparues avec leurs familles depuis 20 ans. Thungal n’avait même pas mentionné sa famille jusqu’à il y a quelques semaines, après quoi le pasteur s’est renseigné à la mosquée locale de Kottayam pour savoir où se trouvait la famille de Thungal. Heureusement, l’imam lui-même connaissait la famille de Thungal et a emmené l’employé de SEAL chez lui.

Lors d’un appel vidéo avec sa famille, Thungal ne pouvait pas parler car il était émotif. Maintenant, il veut rentrer chez lui et a remercié les personnes qui s’occupaient de lui à Mumbai. Le frère de Thungals, Mohammed Kunju, lui rendra visite à Mumbai le 28 juillet et le ramènera chez lui. Kunju s’était même rendu à Abu Dhabi pour demander des nouvelles de son frère, mais en vain. La famille ravie attend avec impatience les retrouvailles tant attendues.

