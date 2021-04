Alors que les parents achètent généralement les jouets préférés de leurs enfants tout le temps afin de les remonter le moral, il y a des parents qui sont assez qualifiés pour concevoir des jouets élégants et utiles pour leurs enfants et se donneront le mal de les concevoir eux-mêmes. Un homme du Kerala, Shakir, fait maintenant la une des journaux pour avoir construit un jouet incroyable – une jeep miniature avec laquelle ses enfants peuvent jouer.

Shakir est un résident d’Areekode dans le district de Malappuram au Kerala et a construit une jeep miniature à toit souple Mahindra pour ses enfants. La vidéo de sa création est devenue virale sur Internet. La Jeep Mahindra miniature fonctionne à l’électricité. Cette réplique a une capote souple. L’aspect du véhicule est assez élégant car la tonalité de couleur est conservée lors de la conception de la Jeep.

Le véhicule créé par Shakir est alimenté par un moteur de 1000 watts. Il a une direction assistée, une capote amovible, une boîte de vitesses manuelle et des phares. Il dispose également de deux sièges à l’avant pour un conducteur et un passager. Il y a aussi des banquettes de chaque côté de la partie arrière.

La Jeep Mahindra miniature a également les caractéristiques nécessaires. Il a des vitres électriques, des boucles de capot, des lumières LED, des sièges réglables et des systèmes audio pour écouter de la musique.

La vidéo de sa création est devenue une fureur et elle est largement partagée.

Dans la vidéo, on peut voir que le véhicule peut accueillir plus de 5 à 6 enfants. Cependant, pour un adulte, il est difficile de s’asseoir dans une voiture, montre la vidéo.

Il a fallu environ un an à Shakir pour terminer le projet. Il a tout fait – du maniement à la coloration de la jeep miniature. Dans la vidéo, Shakir a déclaré qu’il avait terminé le projet il y a plus de 5 à 6 ans. La jeep lui a coûté environ Rs 1,5 lakhs et aurait une autonomie d’environ 60 à 70 km.

